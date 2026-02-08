La catalana que trabaja con Urdangarín y Ferran Martínez en el 'coaching' deportivo

¿Quién eres cuando dejas de ser deportista profesional? De un modo u otro, es la pregunta que todos los deportistas tendrán que plantearse en algún momento de su vida, cuando abandonen el deporte y vuelvan a la ‘vida civil’. Este regreso no siempre es fácil, ni económica ni emocionalmente, hasta el punto de que el 26% de los deportistas profesionales sufren episodios de ansiedad o depresión: estos deportistas son solo uno de los objetivos de ‘Bevolutive’, el nuevo proyecto empresarial liderado por Iñaki Urdangarin, que cuenta también con la presencia del exbaloncestista Ferran Martínez y la solsonina Núria Sala.

En el ámbito puramente deportivo, ‘Bevolutive’ se despliega en tres frentes: “la etapa anterior a la élite, la élite y la postélite”, explica Sala, directora estratégica de la nueva firma, que acaba de cumplir sus primeros siete meses de vida y que persigue dar cobertura, ayuda y asesoramiento no solo a los deportistas en activo, sino también a los que intentan serlo, así como a empresas y corporaciones no directamente vinculadas al mundo del deporte.

Las exigencias del deporte, en cambio, obligan a una aproximación especial. Bevolutive promete cuidar del deportista desde sus primeros pasos, en estas tres fases bautizadas como ‘Fortaleza’, ‘Dream Team’ y ‘Limitless’, para ayudar a que esta transición del deporte a la ‘vida real’ no sea traumática.

¿Y ahora, qué?

“Es un aspecto que queremos cuidar especialmente”, destaca Iñaki Urdangarin, una de las caras visibles del proyecto, que desdoblará su actividad diaria entre Vitoria y Barcelona para atender las necesidades de ‘Bevolutive’.

“Además, creemos que sería conveniente que existiera un cierto apoyo institucional para que los deportistas sepan planificar qué harán cuando dejen de competir: no los podemos dejar solos”.

“Entre otros motivos”, añade Ferran Martínez, “porque muchos no tienen las herramientas necesarias para planificar, estudiar y aplicar los conceptos necesarios: no es fácil para un deportista pensar en su vida posterior al deporte; no es fácil gestionar el dinero ni gestionar sus emociones. Todos nos hemos enfrentado a aquel momento de ‘¿y ahora, qué?’. De hecho, muchos prefieren ni pensarlo para no afrontar una reflexión que suele ser muy dura”.

El paso más difícil

“En España hay 6.268 deportistas de alto nivel”, recuerda, por su parte, Iñaki Saltor, uno de los fundadores de ‘Bevolutive’. “Y no todos tienen esa red de apoyo, de planificación, para saber cómo y en qué condiciones vivirán una vez retirados. Se trata, por supuesto, de gestionar las finanzas, pero también de tener claro a qué se quieren dedicar, en qué condiciones, y evitar ese vacío que todos sienten al dejar de competir”.

Más allá de la retirada de los profesionales, Bevolutive nace con la idea de cuidar también de los más jóvenes. El programa ‘Fortaleza’ está diseñado para deportistas de entre cuatro y 17 años, y para sus familias. “Pondremos en marcha talleres para que los jóvenes y sus familias sepan gestionar las emociones del día a día del deporte”, subraya Sala.

“No es algo fácil, ni solemos tener las herramientas necesarias para hacerlo”, insiste. Los testimonios del padre de Ricky Rubio, de la madre de Kilian Jornet o del padre de Xavi Hernández son el mejor ejemplo.