Así fue la bronca radiofónica sin precedentes entre Iturralde y Ponseti: "Me estoy quedando sin voz por culpa de este idiota"

El programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER vivió este sábado una de las broncas radiofónicas más acaloradas de los últimos tiempos. El locutor de radio José Antonio Ponseti y el exárbitro Eduardo Iturralde González, ambos comentaristas en el programa, se enzarzaron en una insólita discusión que acabó a gritos en medio de un debate que poco tenía que ver con el deporte.

En medio del programa deportivo, se abordaron las críticas del cantante Bad Bunny al ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) de Estados Unidos, coincidiendo con que el artista puertorriqueño actuará en el descanso de la Super Bowl 2026, uno de los acontecimientos más mediáticos del mundo.

Las armas en Estados Unidos, motivo de trifulca

Ponseti, que se encuentra en Estados Unidos para transmitir la Super Bowl, quiso señalar que "en Estados Unidos, donde viven 360 millones de personas, hay de todo". Para decir a continuación que "en la América profunda hay gente que tiene armas porque un policía tarda no menos de 20 minutos en llegar a su casa".

Unas declaraciones que encendieron a Iturralde. "¿Estás defendiendo públicamente la tenencia de armas? ¿Estás diciendo eso? ¿Estás diciendo que cada uno puede llevar un arma?", le soltó. Fue en ese momento en el que Ponseti entró en cólera.

"Escúchame de una puñetera vez", dijo Ponseti; "Para decir esa barbaridad, no", replicó el exárbitro mientras ambos iban elevando el tono ante los imposibles intentos de mediación de Dani Garrido, presentador del programa.

"Hay mucho loco, es muy difícil vivir aquí"

El locutor de radio, experto en deportes estadounidenses, expuso que él en Estados Unidos "tendría armas porque hay mucho loco, es muy difícil vivir aquí. No es lo mismo que vivir en tu tierra". A continuación, perdió totalmente los papeles: "Por cierto, ¿en tu tierra (Euskadi) había armas? No sabes nada, Iturralde. No tienes ni idea de nada. Vente aquí 40 días, que me tienes harto, coño. Ya está bien de faltar al respeto. Hasta aquí hemos llegado. Cállate ya, que no tienes ni idea", añadió.

La discusión finalizó con Ponseti pidiendo disculpas a los oyentes pero no sin seguir enzarzado con Itu. "Me estoy quedando sin voz por culpa de este idiota, porque es un idiota", concluyó.