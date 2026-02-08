En Carrusel Deportivo
Así fue la bronca radiofónica sin precedentes entre Iturralde y Ponseti: "Me estoy quedando sin voz por culpa de este idiota"
Los comentaristas de la Cadena SER discutieron a gritos al debatir el uso de armas en Estados Unidos
El programa Carrusel Deportivo de la Cadena SER vivió este sábado una de las broncas radiofónicas más acaloradas de los últimos tiempos. El locutor de radio José Antonio Ponseti y el exárbitro Eduardo Iturralde González, ambos comentaristas en el programa, se enzarzaron en una insólita discusión que acabó a gritos en medio de un debate que poco tenía que ver con el deporte.
En medio del programa deportivo, se abordaron las críticas del cantante Bad Bunny al ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) de Estados Unidos, coincidiendo con que el artista puertorriqueño actuará en el descanso de la Super Bowl 2026, uno de los acontecimientos más mediáticos del mundo.
Las armas en Estados Unidos, motivo de trifulca
Ponseti, que se encuentra en Estados Unidos para transmitir la Super Bowl, quiso señalar que "en Estados Unidos, donde viven 360 millones de personas, hay de todo". Para decir a continuación que "en la América profunda hay gente que tiene armas porque un policía tarda no menos de 20 minutos en llegar a su casa".
Unas declaraciones que encendieron a Iturralde. "¿Estás defendiendo públicamente la tenencia de armas? ¿Estás diciendo eso? ¿Estás diciendo que cada uno puede llevar un arma?", le soltó. Fue en ese momento en el que Ponseti entró en cólera.
"Escúchame de una puñetera vez", dijo Ponseti; "Para decir esa barbaridad, no", replicó el exárbitro mientras ambos iban elevando el tono ante los imposibles intentos de mediación de Dani Garrido, presentador del programa.
"Hay mucho loco, es muy difícil vivir aquí"
El locutor de radio, experto en deportes estadounidenses, expuso que él en Estados Unidos "tendría armas porque hay mucho loco, es muy difícil vivir aquí. No es lo mismo que vivir en tu tierra". A continuación, perdió totalmente los papeles: "Por cierto, ¿en tu tierra (Euskadi) había armas? No sabes nada, Iturralde. No tienes ni idea de nada. Vente aquí 40 días, que me tienes harto, coño. Ya está bien de faltar al respeto. Hasta aquí hemos llegado. Cállate ya, que no tienes ni idea", añadió.
La discusión finalizó con Ponseti pidiendo disculpas a los oyentes pero no sin seguir enzarzado con Itu. "Me estoy quedando sin voz por culpa de este idiota, porque es un idiota", concluyó.
- El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
- Santiago Segura pierde su batalla con Hacienda: el Supremo confirma que dejó de pagar 827.000 euros
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
- Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
- Los médicos de familia, sobre las bajas laborales: 'No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión
- Ingenieros de Indra diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026