Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, rompe su silencio: "Necesito dinero para poder ayudar a mi hijo"

El programa de Telecinco '¡De Viernes!', emitió ayer una de sus entregas más esperadas. Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, decidió romper el silencio que había mantenido desde que su hijo ingresara en una prisión tailandesa el pasado 29 de agosto de 2024, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta.

Desde un primer momento, Bronchalo fue clara respecto a los motivos de su aparición mediática en una entrevista pagada. Una decisión "dolorosa" y contraria a sus valores que responde a la pura necesidad económica. “Para mí es muy difícil porque va en contra de mis principios y de mis valores. Pero tengo la necesidad de ayudar a mi hijo económicamente. Tengo que priorizar su vida a mis principios para poder ayudarle”, confesó.

Cuando su exmarido, el actor Rodolfo Sancho, accedió a participar en el documental sobre el caso que estrenó HBO Max el pasado 2025, ella llegó a pensar que ese dinero "estaba manchado con sangre", reconocía. "Mi nivel de ingresos ha bajado, también el nivel de trabajo. No he podido mantener la misma línea de trabajo que tenía con los mismos ingresos y necesito dinero para llevar a cabo esto”, explicaba Bronchalo ahora.

Parte del dinero obtenido lo utilizará para sufragar viajes a Tailandia y gastos básicos, pues "viajar allí, ayudarle con comida o mandarle dinero es costoso”.

"Tiene otra oportunidad"

Bronchaló expuso lo duro que fue para ella vivir lo sucedido. "Hace ya tiempo que no lloro, pero el primer año lloré muchísimo", contó. "Me ha dado fuerzas mi madre, el pensar que mi hijo está vivo, creo que es muy afortunado de seguir viviendo porque tiene otra oportunidad. Él sí sabe que estoy aquí, le ha parecido bien que diera la entrevista”, ha añadido.

Fue a través de una llamada de su exmarido Rodolfo, con el que llevaba veinte años sin hablar, lo que le hizo saber qué había pasado. “Yo estaba desayunando con mi madre y una amiga en una terraza, y sonó el teléfono y era Rodolfo. Cuando vi su número de teléfono, pues ya sabía que algo malo había pasado, porque no era normal”.

"Fue un momento de confusión en el que yo pensaba que a mi hijo lo habían matado. Dije, '¿que le han matado? ¿Cómo ha pasado?'. Y me dijo 'no, no, no, dicen que ha sido él el que ha matado a una persona. Dicen que es un cirujano colombiano y que eran amigos'”, contó. “Pues a partir de ahí, mi amiga me metió dos pastillas en la boca, porque yo pensaba que me iba a desmayar. En ese momento ya no tienes vida. Se acabó mi vida de antes".

Desearía un cambio en la defensa

Daniel Sancho y su familia, explicó Bronchalo, están a la espera de la resolución del último recurso, interpuesto en marzo del año pasado y que la Corte tailandesa tiene un año para resolver, aunque "también se puede alargar". "Nosotros seguimos pensando que no ha habido premeditación, y por eso formulamos un recurso", contó.

La madre explicó que están esperanzados con este recurso. Pese a eso, en caso de que no funcione, ella admite que le gustaría, en un futuro, "darle otra vertiente jurídica, otra defensa, si él accede", aunque por el momento Daniel Sancho ha otorgado poderes a su actual abogado y no desea modificar su defensa. “He sentido que no se me ha tomado en cuenta en ningún momento a la hora de elegir un equipo jurídico, ni aquí en España ni en Tailandia. Creo que mi opinión podría ser importante”, confesó.

Los padres de Edwin Arrieta

Bronchalo también habló de los padres de Edwin Arrieta, "unas personas muy rectas, muy humildes y con una actitud ante esto que yo no sé si hubiera podido llevarlo así, sin malas palabras, ni insultos…". "Yo no sé si hubiera podido, lo confieso. Y han tenido que revivir toda la reconstrucción de los hechos, creo que les ha tenido que hacer mucho daño, e incluso, esta entrevista también puede que les cause daño”, reconocía.

Noticias relacionadas

A su vez, dejó claro que es partidaria de pagar la indemnización a la familia Arrieta. "No le vamos a devolver a su hijo, pero al menos si se puede resarcir una pequeña parte, el que Edwin ya no esté y que sus padres estén desatendidos, ya que al parecer Edwin era el sustento económico de sus padres”.