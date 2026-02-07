Hudson Williams, el 'jugador de hockey' de 'Más que rivales' ('Heated rivalry') que conquista al mundo

Pues después de tanta excitación en los prolegómenos, ya tenemos en Movistar Plus+ 'Más que rivales' ('Heated Rivalry' ), la historia de Shane Hollander (Hudson Williams) e Illy Grigorvevich (Connor Storrie ), dos jugadores de hockey profesional que mantienen una relación secreta, que vuelve a demostrar que nos encantan los dramas románticos y que el amor supere las adversidades y abra y ventile los armarios. Hay que felicitar a la dirección de cásting de esta modesta serie canadiense –rodada en 36 días– porque entre los dos protagonistas hay física, por descontado, pero también esa complicidad que hace creíbles ficciones como esta, basada en una colección de libros escritos, por cierto, por una escritora hetero. En pocas semanas, la serie se convirtió en un fenómeno internacional y se situó entre las más vistas en Estados Unidos y Australia. En Canadá, la peña hasta se reunía en los pubs para ver los capítulos en una especie de catarsis colectiva. A finales de enero, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, apareció en una alfombra roja en Ottawa junto a Williams y juntos dieron espectáculo a los fotógrafos.

Circulan muchos vídeos en que es evidente que Williams y Storrie se lo están pasando en grande. Y no es que hayan pasado de servir platos a firmar un contrato por tres temporadas y convertirse en los mejores 'best friends'. Es que, juntos o por separado, los vamos a seguir viendo por todos lados. Presentaron un premio en los Globos de Oro y hace unos días, Williams abrió el desfile de DSquared2 en Milán y estuvo en el 'front row' de Armani junto a Ricky Martin, al que, por cierto, no le importaría hacer un cameo en la serie. En las muchas entrevistas que ha dado estos días este joven de 24 años ha repartido mucho juego cuando le ha seguido el rollo a Jimmy Fallon en su' talk show' o cuando se ha puesto más serio. Se le ve feliz y desenvuelto y la cámara también lo adora.

Noticias relacionadas

¿Pero qué tiene de diferente esta historia 'queer' y por qué ha enganchado también al público femenino? ¿Que nos cuenta y qué nos dice de la sociedad? Pues la diferencia es que este drama se sitúa unos años atrás y en un ambiente, el de los deportistas de élite, rudo y cargado de homofobia interiorizada. ¿Les suena? Estamos viendo hombres que lidian con sus sentimientos y que se entregan sin drama, sin que ninguno salga perjudicado. Hay pasión y vulnerabilidad, se rechaza la masculinidad tóxica y la misoginia. No hay jerarquía en la relación, es simétrica y consentida. Ninguno depende económicamente del otro. «Mostrar una historia así ha sido liberador par mucha gente. Se han puesto en contacto con nosotros muchos deportistas contándonos sus historias personales. Todo lo que nos está pasando es una locura», afirma Williams. Como ese final del capítulo 5. Y habrá más. «En la primera temporada hemos luchado contra nosotros mismos; en la segunda somos más fuertes y la lucha será contra el mundo».