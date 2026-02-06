Por qué la herencia de Steve Jobs se está reduciendo a la mitad, según su propia viuda

El empresario estadounidense Steve Jobs no solo fue uno de los fundadores de la tecnológica Apple y responsable del renacer del estudio cinematográfico Pixar, entre otros muchos proyectos exitosos que llevó a cabo durante su carrera, sino que fue el artífice de una revolución tecnológica que todavía resuena en el mundo actual. Calificado por muchos como un visionario, Jobs inventó el concepto de 'smartphone' o 'tablet' a través del iPhone y el iPad, respectivamente. Además, configuró una nueva forma de escuchar música con el iPod y consolidó el ordenador en el hogar con su Macintosh, más tarde rebautizado como Mac.

Desgraciadamente, su temprano fallecimiento en 2011 (56 años) a causa de un cáncer de páncreas supuso el fin de una era. Desde entonces, el relevo de otras figuras innovadoras –Tim Cook, si nos referimos a su sucesor dentro del gigante de la manzana mordida– y la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial han permitido seguir desarrollando nuevos modelos de los dispositivos ya mencionados, así como otros completamente nuevos (los Apple Watch, sin ir más lejos). Con todo, no son pocos quienes critican una supuesta pérdida de identidad de la compañía desde la muerte de su fundador.

A mantener vivo el legado de Jobs ha contribuido su viuda, Laurene Powell Jobs, quien en una reciente entrevista con 'The New York Times' ha confesado que gran parte de la multimillonaria herencia del empresario ha sido destinada a diferentes causas.

Entidades filantrópicas

La mayor parte de la fortuna de esta empresaria, estimada en más de 11.400 millones de dólares (alrededor de 10.000 millones de euros), se canaliza a través de Emerson Collective, una organización que fundó hace 14 años, tras el fallecimiento de su marido. Es importante no confundir esta entidad con una organización sin fines de lucro tradicional. En su lugar, su fundadora establece que se trata una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) que funciona como una oficina familiar y firma de inversión dedicada a fines filantrópicos.

A Emerson Collective hay que añadir otras dos entidades con fines similares: XQ Institute, dedicado a la reforma escolar, y Elemental Impact, un fondo destinado a combatir el cambio climático. Hasta el momento, Powell Jobs ya ha donado un total de 2.000 millones de dólares (cerca de 1.700 millones de euros), a los que se deben añadir otros 3.500 millones de dólares (cerca de 3.000 millones de euros) que se ha comprometido a donar a través de la Waverley Street Foundation, según recoge Forbes. Entre otras funciones, esta fundación se encarga de "convertir la imaginación en realidad invirtiendo en programas liderados por la comunidad que ayudarán a cultivar mejores alimentos, preservar nuestras tierras de cultivo, obtener energía más limpia y asequible, y construir empresas más inteligentes y exitosas y cultivar un planeta en sanación", describen en su sitio web.

Cabe recordar que durante la pandemia del coronavirus, la viuda de Steve Jobs unió fuerzas con el actor Leonardo DiCaprio y Apple para crear un fondo destinado a la donación de comida para aquella gente que lo necesitase.

Inversión en arte y cultura

También es reseñable el papel de esta mujer de negocios en el ámbito de la cultura y los medios. Entre sus operaciones más destacadas dentro del sector se encuentra la adquisición del instituto de arte de San Francisco o la propiedad de la revista 'The Atlantic', donde ha aprobado gastos para mantener una cobertura periodística agresiva.

Donaciones políticas

Por otro lado, la implicación política de Powell Jobs, a quien se describe en el citado artículo como "demócrata leal", tampoco pasa inadvertida. Y es que parte de su patrimonio también fue destinado a apoyar causas del sector, destacando –sobre todo– las millonarias donaciones a los grupos que respaldaron el ascenso de Kamala Harris.

No obstante, también utiliza su plataforma para fomentar el diálogo bipartidista, habiendo organizado eventos que incluyeron a senadores republicanos.

Noticias relacionadas

Recientemente, también estuvo involucrada como moderadora de una mesa redonda en la que también participaron el director ejecutivo de OpenAi, Sam Altman, y el diseñador del colectivo creativo LoveFrom, Jony Ive.