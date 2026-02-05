Haití retira la imagen de su esclavo fundador de los uniformes de los JJOO de invierno para evitar la polémica política

"Desde los picos más altos del Caribe hasta el corazón de los Dolomitas. Haití hace su debut en Milano-Cortina 2026 con Richi Viano y Stevenson Savart. Dos atletas. Una nación que se niega a desaparecer. Estos uniformes no son un ejercicio de estilo. Son un acto de responsabilidad. Cada detalle es intencional. Cada centímetro de tela conlleva el deber de contar una historia y la voluntad de perdurar. Hecho en Italia. Elaborado por el excampeón de esquí Pietro Vitalini. Los únicos uniformes pintados a mano en los Juegos, inspirados en el arte visionario de Edouard Duval-Carrié. Lo que ves no es decoración. Es visibilidad como una forma de supervivencia".

Con este reivindicativo mensaje ha defendido su trabajo y sus raíces culturales la diseñadora italo-haitiana Stella Jean de los glamurosos y singulares uniformes con los que Haití se presenta en los Juegos Olímpicos de Invierno. Su nombre es muy conocido en la industria, y también aquí en España, pues hace tres años colaboró con la firma catalana Desigual, en una vistosísima colección que hasta enamoró a la reina Letizia, que lució uno de sus vestidos en una recepción de Marivent. Una prenda, además, que este pasado verano 'recicló' Leonor, también en Mallorca.

Los esquiadores competirán con uniformes que originalmente presentaban una imagen de Toussaint Louverture, el exesclavo que lideró una revolución que creó la primera república negra del mundo en 1804. Pero esto no ha gustado al Comité Olímpico Internacional (COI), que ha dictaminado que la imagen violaba las reglas olímpicas que prohíben el simbolismo político.

Según la Carta Olímpica, el reglamento y protocolo para los Juegos y los organismos deportivos olímpicos, obliga a los comités olímpicos nacionales a mantenerse neutrales en asuntos políticos. No se permite ninguna manifestación de propaganda política, religiosa o racial en ninguna sede olímpica.

Esta traba inicial no hizo arredrarse a Jean, que buscó una solución de lo más creativa: pintar sobre el padre fundador de la nación.

Jean, que ya diseñó los uniformes de Haití para los Juegos de París de 2024 , esta vez se ha inspirado en una pintura de Louverture a lomos de un caballo rojo del artista haitiano Edouard Duval-Carrié.

El caballo del general

Jean contrató a artesanos italianos para que pintaran la imponente figura de un caballo rojo a la carga sobre un exuberante fondo tropical. En su lomo, está escrito "Haití" contra un cielo azul. "Las reglas son reglas y deben respetarse, y eso es lo que hemos hecho", ha declarado Jean en una entrevista con la agencia AP en la embajada de Haití en Italia. "Pero para nosotros, es importante que este caballo, su caballo, el caballo del general, permanezca. Para nosotros, sigue siendo el símbolo de la presencia de Haití en los Juegos Olímpicos", ha insistido.

La diseñadora Stella Jean, en el centro, ayuda a Megan Thomas, derecha, y Livia Audain, en la embajada haitiana en Roma. / Associated Press/LaPresse / LAP

Jean también ha creado un 'look' para las mujeres de la delegación. Incluye aros dorados y un 'tignon' haitiano, o turbante, que los amos coloniales obligaban a las mujeres a usar para cubrirse el cabello y evitar que eclipsara el de los colonizadores. "Sabemos que en estos pocos metros de tela, en este uniforme, debemos concentrar toda la historia y un mensaje", ha explicado la diseñadora, que en 2022 colaboró con la marca catalana Desigual.

Letizia, con un vestido de la colección Desigual x Stella Jean, en la recepción de Marivent, junto al rey Felipe VI y la reina Sofía, en Marivent, en agosto de 2023. / Ballesteros / EFE

De padre italiano y madre haitiana, el mestizaje siempre ha sido una constante en su trabajo. Estudió Ciencias Políticas en Roma y comenzó en el mundo de la moda como modelo. Trabajando para Egon von Fürstenberg, exmarido de Diane von Fürstenberg, comprendió que quería crear ella misma la ropa.

Para ello escogió el apellido de su madre (su primer apellido es Novarino), y se presentó al concurso Who’s On Next de Vogue Italia, en el año 2011, y quedó segunda.

En 2011 fundó el Laboratorio delle Nazioni, una plataforma de desarrollo sostenible que funciona como una herramienta de desarrollo cooperativo internacional.

Los estampados para sus colecciones los desarrollan trabajadoras artesanas en riesgo de exclusión en países africanos.

Leonor, con el mismo vestido de Desigual x Stella Jean, en la recepción de Marivent, a principios el pasado agosto. / Raúl Terrel - Europa Press / Europa Press

Colaboraciones con Louboutin y Desigual

En 2014 hizo una colaboración con Christian Louboutin para la colección otoño-invierno de la marca (la primera vez que diseñaba para hombre), y en 2022 lanzó una colaboración con Desigual, una colección de 26 piezas que reflejaba su propia historia.

Noticias relacionadas

La reina Letizia lució un diseño de dicha colaboración en la recepción de la sociedad balear en 2023, marcando un hito al vestir la firma catalana. Esta misma prenda la reutilizó más tarde la princesa Leonor.