De moda entre 'influencers'

Spa, vistas a la montaña y pistas a diez minutos: el hotel favorito de los famosos en el Pirineo

El alojamiento que ha escogido Norma Duval para una escapada a la nieve en familia

Spa, vistas a la montaña y pistas a nueve minutos: el hotel favorito de los famosos en el Pirineo

Spa, vistas a la montaña y pistas a nueve minutos: el hotel favorito de los famosos en el Pirineo / Booking

Abril Benítez

Por qué confiar en El Periódico

Si buscas una escapada de invierno con nieve, relajación y ambiente en el Pirineo, hay un nombre que empieza a sonar con fuerza entre quienes quieren combinar pistas de esquí y comodidad: el Villa d'Anayet, en Canfranc-Estació. La última en recomendarlo ha sido Norma Duval, que ha compartido en redes una imagen en Candanchú y un mensaje de agradecimiento hacia el hotel en el que se ha alojado: "Muchas gracias por el trato recibido. Un hotel entrañable".

El principal atractivo está claro: estar instalado en el corazón del Pirineo aragonés y tener las pistas de Candanchú a solo nueve minutos. Una distancia perfecta para aprovechar el día en la nieve sin renunciar a volver por la tarde a un espacio pensado para desconectar.

Un hotel de cuatro estrellas con balneario para rematar el día de esquí

El Villa d'Anayet es un hotel de cuatro estrellas con balneario, restaurante, terraza e incluso piscina exterior (ideal en verano). Está construido con madera y piedra, siguiendo la estética típica pirenaica, y se sitúa a 1.190 metros de altitud con vistas a las montañas que lo rodean: uno de esos lugares donde el paisaje ya forma parte de la experiencia.

Candanchú: la estación histórica del Pirineo

A pocos kilómetros, Candanchú sigue siendo un referente para los amantes de la nieve: es una de las estaciones con más historia de España y ofrece pistas para todos los niveles, desde zonas de iniciación hasta tramos más exigentes. Y cuando se acaba el esquí, el plan se completa fácilmente: hotel, balneario y descanso.

Si el objetivo es una escapada redonda —esquí por la mañana y relajación por la tarde—, este es el tipo de hotel que explica por qué tantos viajeros (y algunos famosos) lo ponen en la lista.

