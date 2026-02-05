Los mejores uniformes de los JJOO de Invierno en Milán-Cortina: de las túnicas de Mongolia a los trajes de 'streetwear' de Ralph Lauren para EEUU

Antes de que se entregue una sola medalla, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 ya tienen algunos ganadores claros en materia de moda y estilo. No es casualidad: hasta el próximo día 22 se celebran entre Milán, capital internacional de la moda, y Cortina d'Ampezzo, sinónimo histórico de glamour alpino.

Aquí, los uniformes no solo abrigan. Comunican identidad, traducen herencias culturales y, seguramente, convertirán el desfile inaugural -en el Estadio Olímpico de Milán San Siro, este 6 de febrero- así como las diversas competiciones en una auténtica pasarela helada y global.

Mongolia — Goyol Cashmere El más esperado (y el más narrativo) Mongolia vuelve a ser el nombre que todos esperan en la ceremonia inaugural. Tras el impacto de París 2024, Goyol Cashmere confirma que la tradición puede ser contemporánea sin perder fuerza simbólica. Las hermanas diseñadoras Michel y Amazonka reinterpretan el 'deel' -la túnica histórica mongola- con un corte sorprendentemente chic, pensado para moverse y para deslumbrar. La cachemira premium se convierte en material de lujo global. El azul profundo remite a la 'Tierra del Eterno Cielo Azul', los bordados evocan motivos de cuerno y los sombreros altos recuerdan a los antiguos guerreros. No es folclore: es cultura convertida en silueta. Su entrada en San Siro promete ser uno de los momentos visuales de los Juegos.

Los trajes ceremoniales de Goyol Cashmere reinterpretan las prendas tradicionales de Mongolia. / GOYOL CASHMERE / INSTAGRAM

EEUU — Ralph Lauren + Nike ACG El más 'preppy’ y ponible (con dos velocidades) Ralph Lauren firma por décima vez consecutiva los uniformes del equipo estadounidense y vuelve a acertar con su fórmula de herencia refinada. Para la inauguración, abrigo blanco de lana con cierres de madera, jersey 'intarsia' con la bandera y pantalón de sastrería, rematados con botas alpinas de ante y cordones rojos. La clausura mira al esquí 'vintage' con chaquetas acolchadas de bloques de color y pantalones utilitarios. En paralelo, Nike ACG despliega su laboratorio creativo: prendas técnicas con el águila calva en vuelo y una chaqueta inflable que permite regular el calor mediante una bomba manual. Tradición e innovación.

La icónica firma Ralph Lauren viste por décima vez al equipo norteamericano. / RALPHLAUREN TEAMUSA / INSTAGRAM

Estados Unidos (Villa Olímpica) — J.Crew + Skims El armario paralelo Fuera de ceremonia, el equipo amplía vestuario 'off-mountain'. J.Crew propone nostalgia alpina 'prep' -'fair Isle' (conocido como el jersey alpino, de jacquard), cuellos altos de lana cepillada- mientras Skims -la marca de Kim Kardashian- lanza básicos y capas base en rojo, blanco y azul pensadas para las rutinas pre y post competición. Uniformes que también serán un 'must'.

La marca Skims vestirá a los atletas norteamericanos con básicos con los colores de su bandera. / SKIMS / INSTAGRAM

Canadá — Lululemon El más polémico Lululemon abandona el rojo plano y apuesta por un Canadá más paisajístico: hojas de arce sobredimensionadas, tonos iceberg, verdes glaciares y patrones topográficos. El debate ha sido inmediato. El diseño, sin embargo, esconde inteligencia funcional: chalecos transformables, termorregulación y ajustes adaptables. Algunos usuarios han criticado los trajes, por "poco originales y poco innovadores comparados con sus anteriores conjuntos".

Lululemon abandona el rojo plano y apuesta por un Canadá más paisajístico. / LULULEMON / INSTAGRAM

Gran Bretaña — Ben Sherman + Adidas El más cuqui El encanto británico pasa por lo artesanal. Tom Daley firma a mano gorros y bufandas para los abanderados. Ben Sherman reinterpreta sus clásicos con abrigo de pata de gallo, cuellos altos y 'Fair Isle' 'oversized'. Adidas viste la parte competitiva con una Union Jack reinterpretada y un inesperado toque de rosa chicle. Tradición con humor.

El encanto británico pasa por lo artesanal. / @LEWISGIBSON4 / INSTAGRAM

Francia — Le Coq Sportif Elegancia retr’ sin caer en disfraz Francia siempre quiere ser Francia: corte pulido, aire setentero, tricolor filtrado (más 'hielo' que bandera). Le Coq Sportif vuelve a convertir el chándal en algo casi de 'prêt-à-porter', con piezas que parecen diseñadas para entrevistas, paseos y sesión de fotos. El mérito está en el "menos es más": cuando el uniforme no te lleva a ti, sino que te acompaña.

Equipación oficial francesa de Le Cop Sportif. / INSTAGRAM / LE COP SPORTIF

Italia — EA7 Emporio Armani El más 'en casa' Armani juega en territorio propio desde el silencio. Blanco absoluto, líneas limpias y una elegancia que no necesita subrayados. El detalle más emotivo queda oculto: la letra del himno italiano impresa en el interior de las prendas. Patriotismo íntimo y lujo discreto, perfectamente alineados con Milán y Cortina.

Uno los uniformes del equipo italiano. / INSTAGRAM / EMPORIO ARMANI

España — Joma La más funcional España apuesta por sobriedad y técnica. Joma propone siluetas limpias, capas versátiles y una paleta contenida de blancos, grises y acentos rojos. No busca el golpe de efecto, sino una elegancia práctica y coherente: menos relato épico, más hacer bien el trabajo.

Una vez más, Joma viste al equipo español: sobriedad y técnica. / INSTAGRAM / JOMA

Brasil — Moncler El más inesperado Un país sin invierno vestido de plumón alpino. La compañía italiana de moda 'outdoor' Moncler regresa al escenario olímpico como patrocinador oficial y técnico de las ceremonias de inauguración y clausura del equipo brasileño, así como de los uniformes de su equipo de esquí alpino. Firma parkas y acolchados en tonos marfil y blanco y un mono de competición desarrollado junto a Lucas Pinheiro Braathen. Lujo y rendimiento, sin contradicciones.

La italiana Moncler vestirá al 'team' Brasil. / INSTAGRAM / MONCLER

Australia — Sportscraft & Karbon La más nostálgica Verde y oro, botones dorados y ecos noventeros. El gesto más emotivo está en el forro: los nombres de todos los olímpicos de invierno australianos, con los medallistas destacados en dorado, junto a arte aborigen integrado en el diseño.

El forro, con los nombres de todos los olímpicos de invierno australianos, con los medallistas destacados en dorado. / INSTAGRAM / AUSTRALIAN OLYMPIC TEAM

Noruega — Dale of Norway La más fiel a su legado Relectura del jersey olímpico de 1956: lana noruega por fuera, merino por dentro y patrón geométrico tradicional. Punto como símbolo nacional y estilo atemporal.

Los noruegos lucirán una revisión de su jersey olímpico de 1956. / INSTAGRAM / DALE OF NORWAY

Suiza — Ochsner Sport / Albright La más gráfica Uniformes construidos a partir de líneas que evocan las huellas del esquí sobre la nieve. Funcionales, precisos y visualmente contenidos, reflejan el ADN suizo.

El original uniforme suizo incluye el dibujo de las sinuosas líneas que dejan los esquís en la nieve. / INSTAGRAM / SWISS OLYMPIC TEAM

Finlandia — Luhta La más silenciosa Inspirada en la calma de Laponia, una chaqueta acolchada que transita del blanco al azul marino. Minimalismo climático, sin estridencias. Desde 2017, el equipo nacional ha sido vestido por Luhta.

Luhta viste desde 2017 al equipo finlandés. / OLYMPIA KOMITEA

Nueva Zelanda — Kathmandu La más sobria (con giro digital) 'Total black' para la inauguración y un detalle oculto: un código QR que conecta con mensajes de apoyo desde casa. Austero por fuera, emocional por dentro. De los más originales.

El equipo de neozelandés será el que más destaque en la nieve por su 'total black'. / INSTAGRAM / KATHMANDU

También se visten (y mucho): voluntarios y mascotas

📌Voluntarios — Salomon + Accademia di Brera

Más de 25.000 voluntarios llevarán uniformes firmados por Salomon, con estética GORPcore, azul Saboya y un sistema modular de 17 piezas pensado para ciudad y montaña. En las ceremonias de victoria, estudiantes de la Accademia di Brera aportan un giro setentero con gabardinas voluminosas, pantalones de cintura alta y sombreros alegres.

📌Mascotas — Tina y Milo

Los armiños oficiales de Milán-Cortina 2026 se distinguen por un detalle cromático: morado para Tina, verde para Milo. Diseño pensado para convertirse en icono… y en fenómeno imitador.