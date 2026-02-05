Moda alpina
Los mejores uniformes de los JJOO de Invierno en Milán-Cortina: de las túnicas de Mongolia a los trajes de 'streetwear' de Ralph Lauren para EEUU
Analizamos los estilismos más elegantes, modernos y sofisticados (y alguno más controvertido). Además de proteger del frío, todos reflejan identidad, valores culturales y el poder del estilo
Antes de que se entregue una sola medalla, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 ya tienen algunos ganadores claros en materia de moda y estilo. No es casualidad: hasta el próximo día 22 se celebran entre Milán, capital internacional de la moda, y Cortina d'Ampezzo, sinónimo histórico de glamour alpino.
Aquí, los uniformes no solo abrigan. Comunican identidad, traducen herencias culturales y, seguramente, convertirán el desfile inaugural -en el Estadio Olímpico de Milán San Siro, este 6 de febrero- así como las diversas competiciones en una auténtica pasarela helada y global.
- El más esperado (y el más narrativo)
Mongolia vuelve a ser el nombre que todos esperan en la ceremonia inaugural. Tras el impacto de París 2024, Goyol Cashmere confirma que la tradición puede ser contemporánea sin perder fuerza simbólica. Las hermanas diseñadoras Michel y Amazonka reinterpretan el 'deel' -la túnica histórica mongola- con un corte sorprendentemente chic, pensado para moverse y para deslumbrar.
La cachemira premium se convierte en material de lujo global. El azul profundo remite a la 'Tierra del Eterno Cielo Azul', los bordados evocan motivos de cuerno y los sombreros altos recuerdan a los antiguos guerreros. No es folclore: es cultura convertida en silueta. Su entrada en San Siro promete ser uno de los momentos visuales de los Juegos.
- El más 'preppy’ y ponible (con dos velocidades)
Ralph Lauren firma por décima vez consecutiva los uniformes del equipo estadounidense y vuelve a acertar con su fórmula de herencia refinada. Para la inauguración, abrigo blanco de lana con cierres de madera, jersey 'intarsia' con la bandera y pantalón de sastrería, rematados con botas alpinas de ante y cordones rojos.
La clausura mira al esquí 'vintage' con chaquetas acolchadas de bloques de color y pantalones utilitarios. En paralelo, Nike ACG despliega su laboratorio creativo: prendas técnicas con el águila calva en vuelo y una chaqueta inflable que permite regular el calor mediante una bomba manual. Tradición e innovación.
- El armario paralelo
Fuera de ceremonia, el equipo amplía vestuario 'off-mountain'. J.Crew propone nostalgia alpina 'prep' -'fair Isle' (conocido como el jersey alpino, de jacquard), cuellos altos de lana cepillada- mientras Skims -la marca de Kim Kardashian- lanza básicos y capas base en rojo, blanco y azul pensadas para las rutinas pre y post competición. Uniformes que también serán un 'must'.
- El más polémico
Lululemon abandona el rojo plano y apuesta por un Canadá más paisajístico: hojas de arce sobredimensionadas, tonos iceberg, verdes glaciares y patrones topográficos. El debate ha sido inmediato. El diseño, sin embargo, esconde inteligencia funcional: chalecos transformables, termorregulación y ajustes adaptables. Algunos usuarios han criticado los trajes, por "poco originales y poco innovadores comparados con sus anteriores conjuntos".
- El más cuqui
El encanto británico pasa por lo artesanal. Tom Daley firma a mano gorros y bufandas para los abanderados. Ben Sherman reinterpreta sus clásicos con abrigo de pata de gallo, cuellos altos y 'Fair Isle' 'oversized'. Adidas viste la parte competitiva con una Union Jack reinterpretada y un inesperado toque de rosa chicle. Tradición con humor.
- Elegancia retr’ sin caer en disfraz
Francia siempre quiere ser Francia: corte pulido, aire setentero, tricolor filtrado (más 'hielo' que bandera). Le Coq Sportif vuelve a convertir el chándal en algo casi de 'prêt-à-porter', con piezas que parecen diseñadas para entrevistas, paseos y sesión de fotos. El mérito está en el "menos es más": cuando el uniforme no te lleva a ti, sino que te acompaña.
- El más 'en casa'
Armani juega en territorio propio desde el silencio. Blanco absoluto, líneas limpias y una elegancia que no necesita subrayados. El detalle más emotivo queda oculto: la letra del himno italiano impresa en el interior de las prendas. Patriotismo íntimo y lujo discreto, perfectamente alineados con Milán y Cortina.
- La más funcional
España apuesta por sobriedad y técnica. Joma propone siluetas limpias, capas versátiles y una paleta contenida de blancos, grises y acentos rojos. No busca el golpe de efecto, sino una elegancia práctica y coherente: menos relato épico, más hacer bien el trabajo.
- El más inesperado
Un país sin invierno vestido de plumón alpino. La compañía italiana de moda 'outdoor' Moncler regresa al escenario olímpico como patrocinador oficial y técnico de las ceremonias de inauguración y clausura del equipo brasileño, así como de los uniformes de su equipo de esquí alpino. Firma parkas y acolchados en tonos marfil y blanco y un mono de competición desarrollado junto a Lucas Pinheiro Braathen. Lujo y rendimiento, sin contradicciones.
- La más nostálgica
Verde y oro, botones dorados y ecos noventeros. El gesto más emotivo está en el forro: los nombres de todos los olímpicos de invierno australianos, con los medallistas destacados en dorado, junto a arte aborigen integrado en el diseño.
- La más fiel a su legado
Relectura del jersey olímpico de 1956: lana noruega por fuera, merino por dentro y patrón geométrico tradicional. Punto como símbolo nacional y estilo atemporal.
- La más gráfica
Uniformes construidos a partir de líneas que evocan las huellas del esquí sobre la nieve. Funcionales, precisos y visualmente contenidos, reflejan el ADN suizo.
- La más silenciosa
Inspirada en la calma de Laponia, una chaqueta acolchada que transita del blanco al azul marino. Minimalismo climático, sin estridencias. Desde 2017, el equipo nacional ha sido vestido por Luhta.
- La más sobria (con giro digital)
'Total black' para la inauguración y un detalle oculto: un código QR que conecta con mensajes de apoyo desde casa. Austero por fuera, emocional por dentro. De los más originales.
También se visten (y mucho): voluntarios y mascotas
📌Voluntarios — Salomon + Accademia di Brera
Más de 25.000 voluntarios llevarán uniformes firmados por Salomon, con estética GORPcore, azul Saboya y un sistema modular de 17 piezas pensado para ciudad y montaña. En las ceremonias de victoria, estudiantes de la Accademia di Brera aportan un giro setentero con gabardinas voluminosas, pantalones de cintura alta y sombreros alegres.
📌Mascotas — Tina y Milo
Los armiños oficiales de Milán-Cortina 2026 se distinguen por un detalle cromático: morado para Tina, verde para Milo. Diseño pensado para convertirse en icono… y en fenómeno imitador.
Suscríbete para seguir leyendo