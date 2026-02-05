Un reto viral le cuesta la vida: muere el 'influencer' Ángel Montoya tras lanzarse a un río

Ángel Montoya, un conocido creador de contenido colombiano de 30 años, ha muerto tras lanzarse desde el puente General Santander al caudaloso río Cauca mientras grababa un vídeo de desafío para internet.

Las imágenes del salto, difundidas masivamente en distintas plataformas, muestran cómo, el pasado día 27, el 'influencer' se deja caer al agua entre risas y comentarios a cámara antes de desaparecer arrastrado por la corriente.

Tras el impacto contra el agua, Montoya intenta avanzar a nado, pero la fuerza del río -uno de los más caudalosos y peligrosos de Colombia- le impide acercarse a la orilla.

Los testigos del suceso alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, lo que dio inicio a un dispositivo de búsqueda, que se prolongó durante cuatro días en varios puntos del cauce.

Búsqueda y hallazgo

Equipos de bomberos, buzos y personal de rescate rastrearon la zona hasta que el cuerpo del joven fue localizado a varios kilómetros del lugar del salto.

La confirmación de su fallecimiento ha conmocionado a sus seguidores y ha vuelto a situar bajo el foco el impacto de los retos extremos y las dinámicas de exposición en redes sociales.

Diversos expertos y autoridades han aprovechado el caso para insistir en los peligros de este tipo de desafíos, en los que la búsqueda de notoriedad y reproducciones puede desembocar en decisiones límite con consecuencias irreversibles.

La muerte de Montoya se suma a otros episodios recientes que han abierto un debate urgente sobre la responsabilidad de plataformas, creadores y audiencia ante los contenidos de riesgo que se viralizan a gran velocidad.