Segundo día del juicio a Marius Borg: reconoce entre lágrimas llevar una vida a la sombra de su madre con "mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol"

Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa heredera de Noruega, dijo este miércoles al tribunal que ha llevado una vida llena de excesos motivada por una "necesidad de reconocimiento extremadamente alta" y negó las violaciones de las que se le acusa.

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre, Mette Marit, con el príncipe heredero Haakon en 2001, Høiby responde en el juicio de un total de 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y agresiones a exparejas.

El joven de 29 años niega las acusaciones más graves, en particular las violaciones. Se expone en total a una pena de 16 años de cárcel.

Este miércoles apareció de nuevo ante el tribunal en Oslo. En vaqueros, con la camisa desabrochada bajo un suéter, Høiby se sacó tabaco (snus) de la boca y rompió a llorar.

La Princesa Heredera Mette Marit (izq.) y su hijo Marius Borg Hoiby. / VEGARD WIVESTAD GROTT / EFE

Dijo, entre lágrimas, que ha tenido una vida llena de excesos motivada según él por "una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada".

"A mí me conocen sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. He tenido una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada. Toda mi vida. Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol", dijo el acusado, que afirma haberse visto "atosigado" por la prensa desde que tenía tres años.

En el segundo día del juicio, una primera presunta víctima retomó el testimonio iniciado la víspera sobre la violación que habría sufrido tras una fiesta, y dijo que cree que la drogaron.

Los hechos habrían sucedido la noche del 19 al 20 de diciembre de 2018 en la casa de la que dispone Høiby en la finca de Skaugum, donde reside la pareja principesca, a las afueras de Oslo.

Aquella noche mantuvieron una relación sexual breve. Ella afirma haberla interrumpido.

La policía se puso en contacto con ella años después cuando descubrió grabaciones e imágenes en el teléfono del hijo de la princesa.

Las fuerzas de seguridad consideran que Høiby la violó mientras dormía. Ella no se acuerda de nada, ni siquiera de haberse quedado dormida. Es como "un gran agujero negro", dijo.

"No podía creerme que Marius me hiciera algo así. Es una traición y un shock", declaró.

Víctima inconsciente

Las fotos y videos en cuestión no fueron mostrados a los medios, que tampoco pueden revelar la identidad de las denunciantes.

"Miren mi rostro. Se ve que estoy inconsciente. Sospecho que ingerí algo sin saberlo. Es lo que creo, al 100%", respondió al ser preguntada sobre si pensaba que la habían drogado.

La defensa replicó que ella había dicho lo contrario durante su declaración ante la policía, donde habría afirmado no haber tenido la sensación de haber sido drogada.

Høiby declaró que no recuerda con nitidez qué pasó esa noche, pero dijo que las relaciones sexuales con ella habían sido consensuales.

"No recuerdo haberlas tomado (las fotos), pero (...) tuvimos sexo completamente despiertos y de manera voluntaria", dijo el joven rubio tatuado y con aretes. Según él, sus padres estaban en casa en ese momento.

Versiones opuestas

Las cuatro presuntas violaciones -una de ellas habría sido cometida cuando Høiby estaba de vacaciones con el príncipe Haakon en las islas Lofoten en 2023- habrían ocurrido todas después de relaciones consentidas, a menudo tras fiestas con consumo de alcohol, cuando las víctimas no estaban en condiciones de defenderse, según la acusación.

La defensa sostiene que en todos los casos se trató de "relaciones sexuales normales y consentidas".

"Es un entorno en el que el consumo de drogas es importante, no solo de alcohol", afirmó el martes la abogada de Høiby, Ellen Holager Andenæs. "El sexo ocupa un lugar muy importante en lo que ocurre en ese entorno", añadió.

Høiby negó el martes las acusaciones de violación pero reconoció, total o parcialmente, algunos cargos de violencia, amenazas, una infracción a la ley sobre estupefacientes y otros delitos de tráfico. Según reconoció, en 2020 transportó 3,5 kg de marihuana.

Este escándalo, el mayor que haya salpicado jamás a la familia real noruega, ha dañado la imagen de la institución en el país escandinavo.

La pareja principesca no asiste al juicio, que se prolongará siete semanas.

El palacio real confirmó que Mette Marit aplazaba "hasta nuevo aviso" un viaje al extranjero que tenía previsto.

