De la preocupación por el estado de salud del rey Juan Carlos a su aparición en los papeles de Epstein

Semana complicada para la información del corazón. Los juicios de Marius Borg, los nuevos nombres que aparecen en los documentos de Epstein, el estado de salud del rey Juan Carlos y el fallecimiento de Fernando Esteso son algunas de las malas noticias que han ocupado titulares estos últimos días y que este miércoles han repasado las Mamarazzis en su pódcast de EL PERIÓDICO.

Además, como explicaron Laura Fa y Lorena Vázquez la semana pasada, las Mamarazzis no seguirán en el programa 'Pop & Cor' de La2 Cat. Las periodistas han explicado que están "tristes", porque se trataba de un proyecto que habían iniciado con ilusión y cariño, pero han asegurado que vendrá "algo mejor" y han reiterado su agradecimiento a la cadena de televisión por confiar en ellas.

Es por eso que, al comenzar el programa, las periodistas han querido ofrecer una buena noticia y, entre incógnitas, Laura Fa ha hecho una llamada en directo para confirmar una celebración: la periodista Núria Marín, al otro lado del teléfono, ha confirmado se casa este año tras 25 años de relación.

Los juicios de Marius Borg

Tras este momento de alegría, las Mamarazzis han pasado a un tema más delicado: los juicios a los que se enfrenta Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega. El joven, de 29 años, está acusado por 38 delitos, cuatro de ellos por violaciones, pero también por abusos, agresiones sexuales y grabaciones sin consentimiento por parte de sus parejas. En la mayoría de los casos, las víctimas estaban durmiendo o bajo sumisión química. Por todo ello, como han recordado las periodistas, le piden 16 años de cárcel.

Borg ha negado los cargos más graves, como los de violación, mientras ha aceptado algunos relacionados con delitos de drogas y sustancias, así como las infracciones de tráfico. "Desde muy jovencito ya había tenido problemas con las sustancias", han explicado las Mamarazzis. Por su parte, Laura Fa ha recordado que el hecho de "que sea drogadicto no es atenunante para que violes o maltrates".

Los papeles de Epstein

En plena crisis de la monarquía Noruega, los papeles de Epstein también mencionan a la madre de Marius y princesa heredera de la corona, Mette-Marit. Al parecer, el magnate y la monarca tenían una relación muy estrecha. "Se han filtrado mails y en algunos parece que flirteen", ha expuesto Lorena. Entre esos mensajes destacan algunos como "París es una buena ciudad para el adulterio" o "siempre me haces sonreír... me haces cosquillas en el cerebro".

En esta ocasión, tras filtrarse esos mensajes, Mette-Marit ha vuelto a pedir disculpas. Ya lo hizo hace unos años, en 2019, cuando su nombre salió por primera vez en los papeles, y "dijo que se avergonzaba de manera tajante", han asegurado las periodistas.

En los documentos también sale mencionado José María Aznar cuando era presidente del Gobierno, ya que al parecer Epstein les enviaba regalos a él y a su mujer. "No hay nada delictivo, pero es una red de poder", explican las Mamarazzis.

La salud del emérito

El rey Juan Carlos también aparecería en los documentos con Corinna Larsen. "En 2013, Epstein al escuchar el nombre de Corinna le interesa el personaje por ser la amante del rey Juan Carlos. Se habla de una cena en la que podría encontrarse Epstein con el rey Juan Carlos, pero no se sabe si esa cena llegó a producirse", explican las Mamarazzis.

Esta información aparece en un momento en el que siguen las especulaciones sobre el estado de salud del rey Juan Carlos después de que no asistiera al funeral de su cuñada Irene. Susanna Griso confirmó recientemente que el emérito había tenido "un bajón" de salud en Navidades después de que José Manuel Soto dijera en redes sociales que estamos ante "los últimos días de un rey".

Polémica entre Estrella Morente y Rosalía

Otra noticia delicada: el fallecimiento de Fernando Esteso. Las Mamarazzis han explicado que fue enterrado ayer por la mañana en Zaragoza y los familiares estaban "dolidos" porque no había asistido ninguna autoridad política. "Creen que no se pone en valor la trayectoria de Esteso", explican Fa y Vázquez.

Finalmente, las Mamarazzis han repasado la polémica entre Estrella Morente y Rosalía, después de que la artista de Granada haya arremetido contra la catalana por su colaboración en 'La rumba del perdón'. Morente está dolida ya que grabó la canción entera y solamente salen tres frases suyas en el tema final del disco.

