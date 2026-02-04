Así es la casa de 10 millones de euros que Messi mantiene en Barcelona como segunda residencia

La residencia de Lionel Messi en Castelldefels, situada en el exclusivo barrio de Bellamar, continúa siendo una de las propiedades más impresionantes del fútbol europeo.

A solo 20 minutos de Barcelona y con vistas al Mediterráneo y al macizo del Garraf, la finca supera los 10.000 metros cuadrados, un espacio que el jugador fue ampliando con el tiempo mediante la compra de parcelas colindantes.

La ubicación le ofrecía un equilibrio perfecto: cercanía al Camp Nou y, al mismo tiempo, la privacidad necesaria para una vida familiar tranquila junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Una inversión que supera los 10 millones de euros

Messi adquirió la vivienda principal en el 2009, cuando ya era una estrella consolidada del FC Barcelona. El precio inicial rondó los 4 millones de euros, tras una negociación intensa con el propietario.

Con los años, el futbolista invirtió en:

Reformas integrales.

Ampliaciones de la casa principal.

Compra de terrenos vecinos.

Mejoras en instalaciones deportivas y de ocio.

El coste total de la operación superó los 6 millones de euros en una primera fase, y hoy la propiedad está valorada en más de 10 millones de euros.

Uno de los episodios más comentados fue la compra de la casa de un vecino ruidoso, por aproximadamente un millón de euros, para garantizar la tranquilidad del entorno y ampliar aún más su perímetro privado.

Una mansión mediterránea con alma familiar

La vivienda principal, de estilo mediterráneo moderno, está diseñada para aprovechar la luz natural y las vistas al mar. Entre sus estancias destacan:

Amplios salones.

Biblioteca y sala de estudio.

Gimnasio completo.

Zonas de juegos interiores para los niños.

Mínimo cuatro habitaciones y varios baños.

La decoración interior apuesta por la elegancia funcional, priorizando el confort familiar frente a la ostentación.

Un complejo de ocio y bienestar: el balneario privado

El exterior de la finca funciona como un auténtico resort privado, con instalaciones pensadas para el descanso y el deporte:

Gran jardín y zonas de barbacoa.

y zonas de barbacoa. Comedor exterior.

Parque infantil.

Campo de fútbol privado , donde Messi entrenaba y jugaba con sus hijos.

, donde Messi entrenaba y jugaba con sus hijos. Una pista de baloncesto 3X3 .

. Pista de pádel.

Piscina al aire libre.

Piscina climatizada.

Zona de spa o balneario privado, con espacios de relax y bienestar.

La combinación de gimnasio, spa, piscinas y amplias zonas verdes convierte la propiedad en un centro de alto rendimiento doméstico, diseñado a medida para un deportista de élite.

Un hogar que Messi nunca quiso abandonar del todo

Aunque Messi dejó el FC Barcelona en 2021 para jugar en el PSG y posteriormente en el Inter de Miami, no se ha desprendido de su casa de Castelldefels. La mantiene como segunda residencia, utilizándola en sus estancias en España y como base familiar en Europa.

Además, tal como ha mencionado el astro argentino en recientes entrevistas, Hulk, el imponente dogo de Burdeos de la familia Messi, todavía reside en la vivienda de Castelldefels debido a que, por su avanzada edad, no puede hacer viajes muy largos.

La decisión de conservarla alimenta, cada cierto tiempo, las especulaciones sobre un posible regreso más estable a Barcelona, aunque por ahora la mansión funciona como un refugio emocional y personal para el jugador y su familia.