Un ex de Marta Sánchez sufre una brutal agresión: "Por menos de 1 centímetro no perdí un ojo"

Hugo Castejón, exnovio de la cantante Marta Sánchez, con la que mantuvo una relación de tres años que finalizó en 2012, ha vuelto a ser noticia tras estar más de seis años alejado de los platós de televisión.

Tras su paso por ‘Gran Hermano Vip’ en 2019, Castejón decidió dedicarse a la música, sector en el que continúa trabajando a día de hoy.

Supuesta pelea

Este martes. en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco, la periodista Marisa Martín Blázquez anunciaba que el cantante había sido detenido.

“Me cuentan que parece que fue con motivo de una pelea que protagonizó. Yo estaba intentando ponerme en contacto con él, pero no me coge el teléfono”, dijo Martín Blázquez.

La periodista añadía que trasladaron a Castejón al Hospital de la Princesa de Madrid detenido y esposado.

Comunicado en redes sociales

Tras las declaraciones de Martín Blázquez, Castejón ha publicado un comunicado para tratar de aclarar lo sucedido, en una historia de Instagram, red social donde el cantante acumula a día de hoy más de 230.000 seguidores.

"Tras la información publicada hoy martes [por el día 3] en diferentes medios, querría comunicar que el pasado domingo 1 de febrero fui víctima de una brutal agresión, imprevista e injustificada, en un establecimiento del Paseo de la Castellana de Madrid. No se produjo ninguna pelea, sino exclusivamente una agresión, sin interacción ni provocación previa, de la que yo fui víctima", comienza diciendo Castejón.

Hugo Castejón en el plató de Gran Hermano VIP / Instagram

Añade que, "como consecuencia de la agresión y de la gravedad de las lesiones que me provocó el agresor, se personaron en el lugar de los hechos la policía y una ambulancia, y fui conducido a la comisaría para la clarificación de los hechos acontecidos y de urgencia al hospital, donde se acreditaron múltiples lesiones y heridas y me aplicaron 10 puntos de sutura en diferentes lugares del cuerpo. Por menos de 1 centímetro no perdí un ojo".

El cantante finaliza el comunicado agradeciendo los mensajes de apoyo que ha recibido: "Estoy estudiando junto a mi abogado las acciones legales oportunas por la agresión de la que fui víctima. Agradezco las muestras de interés por mi estado y la solidaridad de tanta gente. Ha sido una auténtica pesadilla, pero espero en casa, con paciencia y junto a mi familia, poder ir recuperándome".