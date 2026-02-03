Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primer participante

El nuevo y polémico proyecto de Frank Cuesta: competirá por un premio de 250.000 euros

El naturalista ha aceptado la propuesta de participar en el reality show de los Gemelos

Frank Cuesta confiesa que mintió y se inventó que tenía cáncer: "Todos los animales del santuario son comprados"

Frank Cuesta vuelve a estar en el punto de mira

Frank Cuesta vuelve a estar en el punto de mira / EFE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Frank Cuesta, conocido como 'Frank de la Jungla', vuelve a estar en el punto de mira después de anunciar que formará parte del nuevo proyecto de los hermanos Carlos y Daniel Ramos, conocidos como 'Zona Gemelos'. El herpetólogo se ha convertido en el primer participante confirmado del nuevo reality show: 'La Cárcel de los Gemelos'. Un formato que estará en boca de todos, algo que ya pasó con 'La casa de los Gemelos'.

En el día de ayer, los hermanos anunciaron en directo la participación del naturalista, quien tuvo la oportunidad de explicar el motivo principal por el que había aceptado la propuesta: "Van a pagar por la extensión del voladero y por la renovación del canal y del lago del santuario".

El herpetólogo empezó explicando que "la verdad es que muchos os preguntaréis qué hago aquí, cuando yo siempre he dicho 'no' a realities, 'no' a sponsors, 'no' a fiestas, 'no' a publicidad". También, reveló que cuando se lo propusieron rechazó estar en 'La Cárcel de los Gemelos', pero tras hablar con su hijo Zorro cambio de opinión.

El naturalista comentó que le gustaría compartir celda con Simón Pérez, pues 'La Cárcel de los Gemelos' se desarrolla por parejas: "Es un tío interesante, no es un loco, es un tío listo. Quiero que se limpie".

Cuesta reconoció que ya había seguido el formato anterior y que le encantó todo lo que lograron. Además, confesó que apoyó incondicionalmente a Falete, quien no consiguió ganar a pesar del cariño del público.

¿Cómo será 'La Cárcel de los Gemelos'?

Pocos detalles se conocen de cómo funcionará 'La Cárcel de los Gemelos'. Aunque, el inicio del formato ya está marcado en el calendario: el 15 de marzo de 2026.

Sobre el funcionamiento del programa, se sabe que estará formado por parejas que convivirán en celdas y deberán enfrentarse a desafíos de supervivencia extrema, además de compartir las 24 horas del día.

Asimismo, el concurso contará con un premio de 250.000 euros. Por el momento, solo está confirmada la participación de Frank de la Jungla, aunque en los próximos días se irán anunciando los demás participantes que formarán parte de 'La Cárcel de los Gemelos'.

TEMAS

