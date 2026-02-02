Muere a los 26 años el joven 'influencer' y culturista Bi Jiaqi

El 'influencer' chino Bi Jiaqi, muy popular en redes sociales por sus rutinas de entrenamiento, falleció el pasado viernes a los 26 años mientras dormía, según ha informado el medio taiwanés 'ETToday'. El culturismo llora la pérdida de uno de sus jóvenes referentes, que se había convertido en toda una referencia del 'fitness' en China.

El creador de contenido, residente en Ningbo, compartía habitualmente sus duros entrenamientos con miles de seguidores en redes sociales. Sus amigos habían notado síntomas preocupantes días antes, pero nadie actuó a tiempo. Aunque las causas oficiales del fallecimiento aún no se han confirmado, las primeras investigaciones apuntan a la posible ruptura de un vaso sanguíneo.

Labios morados y aspecto demacrado: las alertas que pasaron desapercibidas

Los días previos a su muerte, el entorno del culturista había observado cambios evidentes en su estado físico. Sus amigos lo describieron más débil de lo habitual y con un aspecto visiblemente deteriorado. Una fotografía tomada poco antes del fallecimiento mostraba al joven con los labios amoratados y una expresión de agotamiento extremo.

Quienes lo conocían también advirtieron que los vasos sanguíneos de su cuello presentaban un tamaño anormalmente grande. Sin embargo, todos estos indicios fueron atribuidos al rigor de sus sesiones de entrenamiento y nadie consideró que pudieran ser síntomas de un problema grave de salud.

"Mi cabeza está hinchada como un bollo al vapor"

El propio Bi Jiaqi había dejado constancia de su estado en redes sociales. A principios de mes, publicó un selfie acompañado de un comentario en el que bromeaba sobre la hinchazón de su rostro, comparándola con la de un bollo al vapor, según recoge el portal 'NeedToKnow'.

Lo que el 'influencer' interpretó como una consecuencia más de su exigente preparación física podría haber sido, en realidad, una señal de alarma. Los labios morados que presentaba son un indicador habitual de insuficiencia de oxígeno en sangre o de problemas circulatorios que pueden comprometer seriamente la salud cardiopulmonar.

La advertencia de los cardiólogos sobre los riesgos del culturismo extremo

El doctor Zhang Yu, cardiólogo del Hospital Fuwai de Shenzhen, ha aprovechado este trágico suceso para alertar sobre los peligros asociados a ciertas prácticas del culturismo de competición. El especialista explica que los métodos de deshidratación y reducción de grasa que emplean muchos deportistas antes de los torneos pueden espesar la sangre de forma peligrosa.

Este aumento de la viscosidad sanguínea eleva considerablemente el riesgo de sufrir trombosis, un problema que puede derivar en consecuencias fatales. La muerte de Bi Jiaqi se suma así a una preocupante lista de jóvenes culturistas fallecidos en los últimos años, lo que ha reavivado el debate sobre los límites saludables en este deporte.