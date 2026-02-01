Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esther NiubóRodaliesFernando EstesoDonaciones pisosEncuesta elecciones AragónBaliza V16DGTAlcaraz-DjokovicIsabel CoixetMetro BarcelonaAP7
instagramlinkedin

De moda entre 'influencers'

Spa, vistas a la montaña y pistas a nueve minutos: el hotel favorito de los famosos en el Pirineo

El alojamiento que ha escogido Norma Duval para una escapada a la nieve en familia

Spa, vistas a la montaña y pistas a nueve minutos: el hotel favorito de los famosos en el Pirineo

Spa, vistas a la montaña y pistas a nueve minutos: el hotel favorito de los famosos en el Pirineo / Booking

Abril Benítez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Si buscas una escapada de invierno con nieve, relajación y ambiente en el Pirineo, hay un nombre que empieza a sonar con fuerza entre quienes quieren combinar pistas de esquí y comodidad: el Villa d'Anayet, en Canfranc-Estació. La última en recomendarlo ha sido Norma Duval, que ha compartido en redes una imagen en Candanchú y un mensaje de agradecimiento hacia el hotel en el que se ha alojado: "Muchas gracias por el trato recibido. Un hotel entrañable".

El principal atractivo está claro: estar instalado en el corazón del Pirineo aragonés y tener las pistas de Candanchú a solo nueve minutos. Una distancia perfecta para aprovechar el día en la nieve sin renunciar a volver por la tarde a un espacio pensado para desconectar.

Un hotel de cuatro estrellas con balneario para rematar el día de esquí

El Villa d'Anayet es un hotel de cuatro estrellas con balneario, restaurante, terraza e incluso piscina exterior (ideal en verano). Está construido con madera y piedra, siguiendo la estética típica pirenaica, y se sitúa a 1.190 metros de altitud con vistas a las montañas que lo rodean: uno de esos lugares donde el paisaje ya forma parte de la experiencia.

Candanchú: la estación histórica del Pirineo

A pocos kilómetros, Candanchú sigue siendo un referente para los amantes de la nieve: es una de las estaciones con más historia de España y ofrece pistas para todos los niveles, desde zonas de iniciación hasta tramos más exigentes. Y cuando se acaba el esquí, el plan se completa fácilmente: hotel, balneario y descanso.

Noticias relacionadas

Si el objetivo es una escapada redonda —esquí por la mañana y relajación por la tarde—, este es el tipo de hotel que explica por qué tantos viajeros (y algunos famosos) lo ponen en la lista.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  2. Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes
  3. Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid
  4. Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
  5. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
  6. Rosalía, cazada paseando de la mano por Barcelona junto a una famosa modelo francesa
  7. L'Hospitalet arranca una prueba piloto para acabar con las citas previas de Extranjería
  8. La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians

Fin a los sobres de kétchup y mayonesa: desaparecen de los establecimientos de hostelería

Fin a los sobres de kétchup y mayonesa: desaparecen de los establecimientos de hostelería

Una segunda mujer denuncia haber sido enviada por Epstein para mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés

Una segunda mujer denuncia haber sido enviada por Epstein para mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés

¿Cuánto dinero gana Alcaraz como campeón del Open de Australia 2026?

¿Cuánto dinero gana Alcaraz como campeón del Open de Australia 2026?

Detienen a un motorista por hacer zigzag en Barcelona y lo pillan con un permiso de conducir falso y 70 gramos de cocaína

Detienen a un motorista por hacer zigzag en Barcelona y lo pillan con un permiso de conducir falso y 70 gramos de cocaína

Sánchez asegura que el Gobierno va a revalorizar las pensiones "con o sin el PP"

Sánchez asegura que el Gobierno va a revalorizar las pensiones "con o sin el PP"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en Teruel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en Teruel

DIRECTO | Feijóo y Azcón intervienen en un mitin en Catalayud

DIRECTO | Feijóo y Azcón intervienen en un mitin en Catalayud

Alcaraz reescribe la historia del tenis conquistando el soñado Open de Australia

Alcaraz reescribe la historia del tenis conquistando el soñado Open de Australia