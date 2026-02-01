Isabel Coixet revela su peor experiencia con un actor: "No volvería a trabajar con él por yonqui, es mi peor película"

El próximo 6 de febrero se estrenará en los cines españoles la nueva película de Isabel Coixet, 'Tres adioses', una producción filmada en Roma y en italiano que trata la muerte, el amor, la vida y la literatura; una adaptación del libro póstumo 'Tre ciotole' de Michela Murgia, activista feminista e intelectual italiana.

La película parte de las despedidas sentimentales que debe afrontar Marta (Alba Rohrwacher) tras separarse de un prometedor chef, Antonio (Elio Germano) y de la fragilidad de la vida ante situaciones adversas e inesperadas como un diagnóstico médico que trastoca todos los planes. Escrita a cuatro manos junto al guionista italiano Enrico Audenino y con Francesco Carril entre el reparto, el filme se estrenó con éxito el pasado 9 de octubre en Italia.

Un actor 'yonqui'

La cineasta catalana pasó este sábado por el programa 'Col·lapse' de TV3 para hablar sobre 'Tres adioses' y su extensa trayectoria cinematográfica. Coixet tampoco rehuyó la pregunta que le hizo Jordi González: "¿Hay algún actor o actriz con el que no volverías a trabajar nunca más? Ya sea por impertinentes, ególatras...".

Respondió con un rotundo sí la cineasta, y aseguró que no volvería a hacerlo con uno directamente "por yonqui". "Es muy difícil trabajar con un actor que tiene delante otro actor y que ves desde la cámara que está en otro mundo", reveló Coixet.

"Es muy difícil y lo intenté con todas mis fuerzas, lo ayudamos todo el equipo pero llegó un momento que tuvimos que cortar muchas cosas de la película y seguramente es mi peor película", confesó, sin revelar de qué largometraje de los 12 que ha rodado hasta la fecha se trata.

Además de tener que cortar escenas del filme, la cineasta también explicó que tuvieron que parar el rodaje dos semanas. "Fue horroroso, tuvimos que parar el rodaje para que fuera a hacer una desintoxicación. Por qué nadie me lo dijo antes, decía, pero yo no me di cuenta".