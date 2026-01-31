El pódcast de EL PERIÓDICO | De Rodalies a Rosalía

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

No ha estat la millor setmana de la història en quan als trens de rodalies. a la mobilitat del país. Així que Rosalía ens va alegrar l’ànima al concert Pro-Palestina al Sant Jordi. Preguntem si el fracàs del Madrid pot intuir la tornada de Mourinho al Bernabéu. 

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

