Mark Carney se suma al fenómeno televisivo canadiense 'Heated Rivalry'

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se sumó al fenómeno televisivo 'Heated Rivalry' al posar en una alfombra roja con uno de los protagonistas de este romance deportivo y LGTBI ambientado en Canadá que ha dado la vuelta al mundo.

El mandatario conoció al actor Hudson Williams durante una gala celebrada el jueves por la noche en Ottawa para promover la industria cinematográfica y televisiva canadiense, según informa CBC, la radiotelevisión pública de Canadá.

'Hockey romance'

Williams, de 24 años, interpreta en la exitosa serie a uno de los dos jugadores profesionales de hockey sobre hielo que, aunque rivales en la pista, mantienen un romance secreto durante varios años.

En la alfombra roja, el actor le regaló al primer ministro una chaqueta polar del Equipo de Canadá, usada por su personaje, y se la colocó sobre el traje negro de Carney. "Haz lo de la pierna", bromeó el primer ministro, y Williams levantó de inmediato su pierna izquierda. Carney la sujetó y se abrazaron mientras posaban frente a las cámaras.

Durante el evento, Carney elogió al director de la serie, el canadiense Jacob Tierney, por decidir desarrollar la producción en Canadá después de que estudios estadounidenses le pidieran "bajarle el tono" a la historia. "Jacob hizo lo correcto. Hizo lo inteligente. Regresó a Canadá", destacó el primer ministro, según CBC.

Carney no es el único político que ha abrazado el fenómeno, ya que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con gran alcance en redes sociales, recomendó a los habitantes de la Gran Manzana ver 'Heated Rivalry' durante el encierro provocado por la tormenta de nieve de la semana pasada.

Noticias relacionadas

La serie, basada en la novela homónima de la autora canadiense Rachel Reid, se estrenó en Canadá en noviembre de 2025 a través de la plataforma Crave y posteriormente fue distribuida internacionalmente por HBO Max, con un gran éxito tanto de crítica como de audiencia.