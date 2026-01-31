¿Quién es Yerin Ha? Esta es la nueva protagonista de 'Los Bridgerton' en la temporada 4

Este jueves, día 29, se estrena en Netflix la primera parte de la cuarta temporada de la exitosa serie de ‘Los Bridgerton’.

La producción, basada en la saga de novelas de Julian Quinn, se centrará esta temporada en el segundo hijo del clan protagonista, Benedict, interpretado por Luke Thompson, e incorporará nuevos perfiles a su amplio reparto.

Nuevo romance

La tercera temporada dejó el listón muy alto con el romance entre Penélope y Colin; sin embargo, en esta nueva entrega, Benedict conocerá a Sophie Baek, una criada interpretada por la actriz Yerin Ha.

Se trata del debut de Ha en la saga de ‘Los Bridgerton’ y, tal y como se puede ver en el tráiler de esta última temporada, tendrá un papel protagonista, interpretando a la criada que bailará con Benedict en el tradicional baile de máscaras.

¿Quién es Yerin Ha?

Yerin Ha es una joven actriz de 27 años, nacida en Sídney (Australia), pero descendiente de una familia de actores coreanos. Es nieta de Son Sook, una actriz y política muy conocida en Corea del Sur.

Esta no es la primera aparición de Ha en el mundo del cine: entre sus papeles más destacados se encuentran el de Kwan Ha en la serie de ciencia ficción ‘Halo’, dirigida por Steven Spielberg, y el papel de Young Kasha en la serie ‘Dune: la profecía’, que la australiana interpretó en 2024.

Marcas de lujo

Un papel protagonista en una serie como ‘Los Bridgerton’ es un trampolín directo para publicitar grandes marcas. Recientemente, la actriz ha sido nombrada embajadora de sellos como Zimmermann, con el que colaboró el pasado verano, o Chanel.

Presencia en las alfombras rojas

Más allá del cine, Ha se hace notar en las alfombras rojas y 'premiers' gracias a sus espectaculares ‘looks’.

El pasado 14 de enero tuvo lugar la 'premiere' de la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’ en París, y la australiana acudió con un diseño de satén verde menta con pedrería y corte 'cut-out'.

Noticias relacionadas

En febrero del año pasado, Ha también estuvo en el evento ‘The 2025 Bridgerton Season of Love’, donde fue con un vestido negro de escote tipo barco, rematado por un gran lazo central y aplicaciones florales en 3D.