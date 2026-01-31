Estrella Morente, decepcionada con Rosalía tras su colaboración en 'Lux': "Me ha faltado al respeto, me da vergüenza"

"Rosalía no ha sido respetuosa conmigo". El día que la cantaora Estrella Morente recibió la propuesta de colaborar con Rosalía en Lux, probablemente no se habría imaginado que acabaría expresándose en estos términos en una entrevista en Catalunya Ràdio. El verso «técnicamente, eso sería un trío, pero, si solo miro, no contará» de La Rumba del Perdón, donde la granadina comparte voz con Sílvia Pérez Cruz, acabó convirtiéndose en una especie de premonición de la polémica que envolvería el tema. Una controversia marcada por el protagonismo y el peso artístico que la cantante de Sant Esteve Sesrovires ha acabado proyectando sobre dos figuras tan reconocidas del panorama musical.

"Rosalía me llamó primero para hacer un dúo, después, me propuso añadir a Sílvia Pérez Cruz, a quien admiro completamente", explica Morente. La cantaora afirma que salir en un tema de Rosalía la emocionó plenamente, dado que ella siempre la ha considerado "amiga de los Morente". La saga de músicos flamencos, según explica ella misma, siempre la ha valorado, y no esperaba el giro que finalmente ha acabado dando la colaboración. "Siempre la he defendido cuando la gente la criticaba por hacer flamenco, me parecía retrógrada", recalca.

"Nos ha castigado"

Por eso, no dudó en encerrarse varios días en el estudio cuando la cantante de Sant Esteve Sesrovires le pidió participar en Lux. "Me dio libertad, e hice muchas cosas interesantes", detalla. Lamenta que nunca acaben saliendo a la luz. Una vez le envió [su parte] y el disco se publicó, se sintió decepcionada: "no nos ha dejado participar en la canción". "Al final ni dúo, ni trío. Nos ha castigado", lamenta.

Noticias relacionadas

"Rosalía no ha sido respetuosa conmigo", dice Morente. La cantaora avisa que "no tiene la necesidad de ir en contra de una compañera a quien siempre he dado apoyo", pero reivindica su participación y la de Sílvia Pérez Cruz en el tema. "Si hubiera estado dolida o buscara promoción por decirlo, lo habría hecho cuando todo el mundo hablaba de ello, y no ahora", puntualiza. "Lo único que quiero es darle un toque de atención. Con la música no se juega", sentencia.