Vaitiare se arrepiente de sus memorias y felicita a Julio Iglesias por el archivo de la denuncia: "Cometí un gran error"

Vaitiare Bandera (Tahití, 1964), una de las novias de Julio Iglesias más famosas, que salió con el cantante entre los años 1983 y 1989, ha mostrado públicamente su apoyo al artista madrileño tras conocerse el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía de la Audincia Nacional. Aunque en el pasado fue una de las primeras en airear algunos comportamientos sexuales de Julio en su libro 'Muñeca de trapo: mi vida con Julio Iglesias' (Ediciones B), en la actualidad, Vaitiare reconoce que está muy arrepentida de aquellas memorias: "Cometí un gran error".

Muchos años después de su romance con Iglesias, casada y con dos hijos, y tras grabar varias películas y telenovelas, Vaitiare decidió desvelar en 2010 los secretos más íntimos de aquella relación. La tahitiana, que hoy reside en Los Ángeles con su segundo marido, mostraba en aquellas memorias a un Julio posesivo, machista, que la obligaba a hacer tríos en la cama en contra de su voluntad y que le ofrecía cocaína.

"Engañada por un escritor fantasma"

Aunque esa misma versión contó a EL PERIÓDICO en una entrevista publicada el 12 de diciembre de 2010, tras la publicación del mencionado título, ahora en Instagram explica que fue encagañada por "un escritor fantasma" para escribir "un libro escandaloso".

En aquella entrevista con este diario, por ejemplo, se le preguntaba: "-¿Qué supuso para usted el hecho de compartir cama con su pareja y otras mujeres?", y la modelo respondía: "-No era algo que deseaba hacer con él, pero trató de ponérmelo fácil. Siempre me sentí incómoda, pero traté de apaciguar sus deseos. Julio era una persona muy sexual".

Ahora, sin embargo, en un comunicado subido a su perfil de Instagram, Vaitiare explica su felicidad por que la "Fiscalía Española haya archivado definitivamente el caso de la supuesta demanda contra Julio Iglesias", ya que ella "nunca" las acusaciones.

Considera "muy injusto lo que los medios de comunicación han dicho sobre Julio Iglesias y el daño irreparable que le han causado".

Por su parte, insiste en lo feliz que fue al lado del cantante: "Tuvimos un amor espectacular y precioso a lo largo de los años".

Mea culpa

Finalmente, entona el mea culpa por lo que se publicó en su libro sobre su vida junto a Julio Igleisas: "Yo cometí un gran error y asumo la responsabilidad completa. Contraté a un escritor fantasma para ayudarme con mis memorias. Lo que sucedió fue que él creó un libro escandaloso, lleno de falsedades, con el fin de que se vendiera más. Parece imposible de creer, pero yo confié plenamente en él, y fue una falta de profesionalismo de mi parte haber firmado y autorizado cada capítulo sin haberlo leído. El resultado fue fatal, y me ha tomado 15 años poder hablar de este tema".

El comunicado prosigue así: "La única razón por la que lo explico ahora es porque están utilizando ese libro como un arma en contra de Julio Iglesias. Agradezco a los medios de comunicación por darme la oportunidad y la plataforma para rectificar este gran error".

La actriz concluye subrayando que todo lo que ocurrió entre ella y el cantante fue "consensuado": "Jamás me sentí obligada ni víctima en ningún momento".

"Julio, la verdad siempre sobresale. Ojalá encuentres consuelo al ver que tantas personas salieron a apoyarte.

I love U forever.

Vaiti", se despide.