Risto Mejide, el Tarzán del amor

Risto Mejide está soltero y esto es noticia. Desde 2023 ha encadenado relación tras relación sin descanso ni momento de reflexión. Con la última novia, Merche Torre, acabó hace 10 días. La noticia no es la ruptura en sí, sino la sensación de que todo esto ya lo hemos visto antes. Sus relaciones son historias que se repiten con la misma estructura. Desde su separación de Laura Escanes en septiembre de 2022, tras siete años de matrimonio y una hija en común, la vida sentimental de Risto ha seguido un patrón bastante reconocible: relaciones que no se suceden, sino que se encadenan. Y no tanto por cuándo se hacen oficiales, sino por cómo una parece arrancar cuando la anterior aún no ha terminado. Tarzán nunca suelta una liana sin tener la siguiente bien agarrada.

La primera en llegar fue Natalia Almarcha. Se conocieron vía Instagram, como con Escanes. Fue él quien contactó con la farmacéutica. A base de 'likes' y mensajes consiguió enamorarla. El final con Natalia fue bastante tóxico, según nos aseguró en su momento el entorno. Idas y venidas, reconciliaciones y una ruptura definitiva en 2024. Natalia se fue en silencio, aunque con el tiempo, sus mensajes han ido afinándose hasta dibujar un relato claro sobre relaciones desequilibradas, superioridad y desgaste emocional.

Mientras estaba con Natalia ya hablaba vía Instagram con Laia Grassi, por lo que pudiera pasar. Aunque antes apareció brevemente en la vida de Risto la periodista Eva Baroja. Todo muy discreto y casi de transición hasta que inició después una romance con Grecia Castta, ahora sí, con más exposición pública. Alfombras rojas, 'photocalls', planes de futuro. Oficialmente, la relación duró apenas unos meses y terminó sin rastro de palabras amables. Grecia ni sabía que habían acabado. Cuando le preguntaron en un 'photocall' por la ruptura dijo “me acabo de enterar de la noticia, le deseo lo mejor”.

A Grecia le siguió Laia Grassi, fincada en Andorra y especialista en IA. Con Laia estuvo hasta poco después del verano. Viajó con ella a Menorca pero estando allí, se le acercó una fan, Merche Torre, le pidió una foto al presentador, lo etiquetó en Instagram y ya empezaron a hablar. Tres días quedaban para que Laia diera el relevo a Merche. La andorrana desapareció sin reproches y, a veces, eso dice más que cualquier comunicado.

Con Merche han sido cinco meses de relación, oficializada y exhibida, hasta una ruptura nada amigable. Ella publicó en instagram un texto muy reflexivo. En él pedía no idealizar a nadie y avisaba que a las personas se las conoce en la convivencia y, sobre todo, en cómo te tratan cuando estás vulnerable. Reposteó además un texto de Natalia Almarcha, de reconocimiento mutuo. Una forma de decir “yo también estuve ahí”. A esto se suma Grecia Castta, que publicaba una fotografía junto a Marta Flich y Virginia Riezu, ex compañeras de trabajo de Risto. Mensajito de “aquí estamos todas las ex”. A las Mamarazzis, las carroñeras como él nos llama, nos empieza a sobrevolar una idea casi cinematográfica: las brujas de Eastwick versión sororidad. No para vengarse, sino para compartir historias.

Mientras tanto, el discurso de Risto vuelve a ser el habitual. Cuando todo empieza, le gusta exponerse, enseñar. Pero cuando llegan las rupturas entonces los malos somos la prensa del corazón. A ver si va a ser que ni la prensa ni las mujeres somos el problema. Quizás lo suyo sea una manera de relacionarse desde la superioridad, donde todo funciona mientras el foco está bajo control y molesta cuando deja de estarlo.