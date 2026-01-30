El belga Pieter Mulier abandona la dirección creativa de Alaïa

Acaba enero con un nuevo baile de sillas en el mundo de la moda. Pieter Mulier deja Alaïa. "Agradecemos sinceramente a Pieter su visión y compromiso, escribiendo un capítulo importante en la evolución en curso de la maison. Durante los últimos cinco años, Pieter y el excepcional equipo que ha liderado han dado forma a la renovación creativa de Alaïa, honrando su herencia y fortaleciendo la relevancia, la confianza y el reconocimiento global de la casa", declara la CEO de Alaïa, Myriam Serrano, en un comunicado que ha adelantado este viernes la revista 'Women's Wear Daily' (WWD).

El diseñador, que ha cosechado cinco años de éxito en la icónica casa francesa, se despedirá con un último desfile durante la Semana de la Moda de París, en marzo. Aunque no se ha anunciado aún quién será su sucesor, el estudio creativo de la Maison garantizará la continuidad de las colecciones hasta entonces.

Cinco años de éxitos

Mulier ha sido director creativo de la casa fundada por el modisto Azzedine Alaïa desde 2021.

El delgado Mulier, que casi siempre viste con el uniforme de una camiseta blanca de manga larga y jeans, se unió a la casa parisina tres años después de la muerte del fundador, el pequeño modisto nacido en Túnez universalmente elogiado por esculpir el cuerpo de las mujeres con siluetas hiperfemeninas.

Antes de Alaïa, dedicó una parte importante de su carrera a trabajar junto a Raf Simons, primero en la marca homónima de Simons en Amberes, luego en Jil Sander y Christian Dior, donde también ganó sus galones de alta costura. En 2016, fue nombrado director creativo de Calvin Klein, después de que Simons fuera nombrado director creativo de la marca estadounidense.

¿Irá a Versace?

Según varios medios, entre ellos 'WWD', Pieter Mulier sonaba hace un mes como posible nuevo fichaje de Versace (sin director creativo desde la salida de Dario Vitale, en diciembre del año pasado) y su empresa matriz, el Grupo Prada.

En Alaïa, propiedad de Richemont, Mulier impresionó al mundo con su dominio técnico y creativo, vestidos arquitectónicos y piezas superventas, como las bailarinas y el bolso bandolera Le Teckel.