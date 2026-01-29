Rosalía, cazada paseando de la mano por Barcelona junto a una famosa modelo francesa

Faltan apenas unos meses para que Rosalía de inicio a su gira mundial para presentar el aclamado disco 'Lux', que tendrá parada en el Movistar Arena madrileño y el Palau Sant Jordi de Barcelona dentro de un itinerario de 42 conciertos en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Y todo apunta a que la artista de Sant Esteve de Sesrovires empezará a girar en un momento dulce en el apartado sentimental.

Son varias las imágenes que han ido apareciendo desde hace unos meses y que muestran la estrecha relación que han forjado Rosalía y Loli Bahia, una modelo francesa de 23 años. Una relación que en redes ya se da de sentimental. Juntas paseaban de la mano por las calles de París; también celebraron Fin de Año juntas en un baño nocturno en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro.

En la Zona Franca

La imagen más reciente se ha dado este jueves en Barcelona. Concretamente, en el paseo de la Zona Franca con calle de l'Amnistia Internacional, donde han sido captadas cruzando la calle juntas y de la mano.

En el programa de Catalunya Ràdio 'Que no surti d'aquí', gracias al audio de una oyente, han explicado que habrían visitado 'Granja Elena', una casa de comidas que se ha convertido en uno de los locales de moda de la ciudad.

'Top model' francesa

Diez años menor que la artista catalana, Bahia debutó en 2020 como modelo sobre la pasarela de Louis Vuitton y a partir de entonces saltó al estrellato, colaborando y haciendo campañas para algunas de las marcas más prestigiosas del mundo como Saint Laurent, Miu Miu, Loewe, Prada o Chanel.

Se sabe también que Bahía no se perdió el lanzamiento de 'Lux' en Madrid, antes de asistir juntas al concierto de Lady Gaga en París y al show de la banda mexicana Latin Mafia.