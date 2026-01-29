Anna Lewandowska se sincera: "Me dijo Robert que cuando se jubile..."

El fichaje de Robert Lewandowski por el Barça en julio de 2022 obligó a su familia a mudarse a Barcelona. Hace casi cuatro años que empezaron una nueva vida en la ciudad condal, y Anna Lewandowska ha hablado con sinceridad para la revista 'Twój STYL' sobre cómo ha cambiado su vida desde entonces.

"Fue un cambio radical. Múnich es orden, frialdad y gente reservada. Barcelona es sol, mañanas, gente cálida, abierta y espontánea", cuenta entusiasmada.

Sin embargo, tiene muy claro que mudarse con sus hijas nunca ha sido fácil, aunque ya están acostumbrados: "Vivimos en Polonia, Alemania y ahora en España. Llevamos 17 años en el extranjero, así que estoy acostumbrada. Pero con niños, mudarse es un hueso duro de roer".

Anna Lewandowska ha explicado cómo se organizan en casa: "Depende de los partidos de Robert y el colegio de Klara. Soy la tercera en la fila, y seré la cuarta cuando Laura empiece el colegio. Nos vamos de vacaciones cuando mi marido y mi hija mayor pueden. Si tengo obligaciones profesionales, las dejo unos días, hago lo que tengo que hacer y luego vuelvo a descansar".

La deportista es consciente de que su vida no puede girar únicamente en torno al fútbol: "Solía hacer muchas cosas pensando en Robert. Terminé mis estudios de dietética por él, leí libros para aprender cómo podía ayudarlo. No dejé de apoyarlo, pero salí a buscar lo mío. No renuncié a lo que es importante para mí".

La independencia también se refleja en su relación con el delantero, al que describe como poco efusivo, pero sincero y muy orgulloso de sus logros: "Rara vez dice que alguien hizo algo bien, pero cuando lo hace, te sientes como si hubieras ganado un Oscar. Está orgulloso de mi trabajo y presume de mis éxitos con sus amigos. Me dice muchas cosas lindas todos los días, pero lo que más me importa es que soy la primera persona a la que llama después de un partido, y la primera en la que confía cuando lo pasa mal".

Anna Lewandowska ha hablado del futuro: "Robert me dijo que cuando se jubile cuidará de los niños durante el verano mientras yo me dedico a mis proyectos. Dije entre risas que no quiero esperar a que deje de jugar para cumplir mis sueños. Y estoy organizando todo para poder hacerlo ahora".