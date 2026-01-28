Úrsula Corberó elige Catalunya para dar a luz: la actriz ya está instalada en Barcelona

Otro miércoles más, las Mamarazzis han vuelto a ponerse ante los micrófonos de EL PERIÓDICO para repasar la actualidad más inmediata de la prensa del corazón a través de un nuevo episodio de su pódcast. En esta ocasión, Laura Fa y Lorena Vázquez han recogido el testigo del anterior programa de este pódcast de EL PERIÓDICO para abordar, entre otros temas, las controvertidas declaraciones de Iñaki Urdangarin ante el lanzamiento de su libro autobiográfico y la ruptura de Risto Mejide con su novia asturiana.

Antes, mención especial para confirmar información avanzada por las Mamarazzis sobre el traslado de Miguel Bosé a Andorra. Aunque algunos periodistas han detallado el nombre de la escuela donde estudiarían sus hijos y muchos preguntan por el 'youtuber' amigo con el que ha sido avistado el cantante en el principado, las Mamarazzis han preferido no añadir más detalles a la exclusiva que avanzaron la semana pasada y de la que hoy se hacen eco –citándolas o no– otros medios.

Iñaki Urdangarin ultima el lanzamiento de su biografía

El exduque de Palma se encuentra en el centro de la actualidad ante el inminente lanzamiento de su libro autobiográfico, que verá la luz el próximo 12 de febrero y que ya le ha valido la portada de la revista '¡Hola!'. Aunque todavía hay voces que aseguran que la obra no tiene nada que ver con su vida personal, sino que es un proyecto vinculado a su faceta como 'coach', las Mamarazzis lo desmienten: se trata de una biografía en toda regla. De hecho, en las entrevistas concedidas hasta la fecha, Urdangarin no hace mención alguna a su faceta laboral.

Volviendo a la entrevista con la citada revista, "no puede ser que en una entrevista digas una cosa y en otra digas otra", han denunciado las Mamarazzis, añadiendo que "se presenta en todas partes como una víctima". En su entrevista con 'El País', Urdangarin aseguró que ya había hablado con la infanta Cristina sobre la portada de 'Lecturas' que destapó su infidelidad, algo que las Mamarazzis desmienten tajantemente: "Ella no tenía ni idea" y, de hecho, se enteró de todo con la publicación de esas imágenes. Sin embargo, cuando ahora '¡Hola!' ha insistido con la misma pregunta, el exduque ha matizado una nueva versión: reconoce que habían hablado de la relación, pero que no hubo tiempo para determinar qué rumbo tomarían.

La campaña mediática de Urdangarin no termina aquí. Próximamente, el excuñado del rey Felipe VI se sentará con Jordi Évole en 'La Sexta'. No es la primera vez que el periodista intenta entrevistarlo —ya lo intentó cuando formaba parte de la Familia Real—, y cuando las Mamarazzis le preguntaron si hablaría de Ángel Torres o la Casa Real, Évole fue claro: "Hablará de todo". ¿Incluirá ese "todo" a la infanta Cristina?

La polémica fotografía de Juan Carlos I

Sin salir de la Casa Real, nueva polémica en torno al rey Juan Carlos I. El pasado 15 de enero, 'Informalia', de la mano de Beatriz Cortázar, publicó una imagen del Emérito junto a un jeque en Suiza. La fotografía coincidía con la fecha del funeral de Irene de Grecia, lo que generó revuelo inmediato, ya que él había aducido que no asistiría a la ceremonia por motivos de salud.

Esta circunstancia refuerza la hipótesis de que la relación entre Juan Carlos I e Irene no era del todo cordial. Sin embargo, desde algunos sectores se apunta a un posible error de fechas: "Puedes subir algo un día pero haberlo grabado cinco días antes", ha matizado Fa.

A partir de la publicación de 'Informalia', tanto 'El Mundo' como '¡Hola!', a través de Laurence Debray, publicaron una serie de desmentidos categóricos asegurando que el rey emérito no había salido de Abu Dabi e insistiendo en que atraviesa un momento de salud muy delicado. Así pues, de lo único que hay realmente constancia es del 'cabreo' del padre de Felipe VI y de que la foto, publicada originalmente en las redes sociales del jeque, ya ha sido eliminada.

Entrevista 'rosa' de Broncano a Javier Ambrossi en 'La Revuelta'

Para las Mamarazzis no hay discusión: el mejor programa de corazón del último mes ha sido, sin duda, 'La Revuelta', con la entrevista de David Broncano a Javier Ambrossi. Era una oportunidad deseada por cualquier periodista de la prensa rosa, y el hecho de que la realizase el presentador de un espacio televisivo supuestamente de entretenimiento —aunque últimamente el corazón acapara buena parte de su contenido— le restó tensión al asunto.

Ambrossi no solo confirmó que ya había tenido relaciones con otra persona antes de que saliese la información de la ruptura definitiva con Javier Calvo. Durante todo el año pasado, según explicó, estuvieron buscando la manera de poner fin a su relación, algo complicado además por su vínculo profesional. Es importante subrayar que su entorno insiste en que la relación laboral sigue siendo muy cordial y que ambos trabajan juntos sin problemas en la actualidad.

Pero si algo sorprendió de las declaraciones del entrevistado fue la revelación de cuánto tardó en volver a tener relaciones sexuales desde la ruptura: ¡un día! Si la pregunta ya cogió a contrapié a las Mamarazzis, ni que decir de la naturalidad de la respuesta, algo que tanto Fa como Vázquez han celebrado.

Sin embargo, no todo transcurrió con la misma espontaneidad: a Ambrossi le incomodaba hablar de la casa que comparten —cuyo futuro está en negociación— y tampoco quiso responder a la famosa pregunta del dinero del programa, que cambió precisamente por la del sexo. "Le incomoda más hablar de dinero que de su relación sentimental", ha concluido Vázquez. Lo que sí está claro es que ambos siguen negociando los términos de una separación.

Vega arremete contra David Bisbal

La revista 'Semana' apuesta por una portada con las fotografías de Arantxa Sánchez Vicario y su nueva pareja en Miami. Por el momento, nadie sabe quién es él, por lo que habrá que esperar a nuevos detalles.

Mientras, las Mamarazzis han puesto sobre la mesa el polémico episodio protagonizado por la cantante Vega, quien ha arremetido en redes sociales contra David Bisbal. En una serie de mensajes acompañados de vídeos del artista almeriense, la cantautora ha dejado claro que de esa amistad que los unía ya no queda ni rastro, y apunta directamente al entorno laboral de él como gran culpable. A través de Instagram, la 'triunfita' compartió pantallazos y respondió a internautas que le preguntaban, definiendo lo ocurrido como una "historia de poder".

Lorena Vázquez se puso en contacto con ella para conocer más detalles; los consiguió, pese a no recibir el permiso para hacer pública esa información. Sea como sea, lo que sí deja entrever Vega es que hay unos honorarios que no se le pagaron como compositora. Desde el equipo de trabajo de Bisbal, por su parte, aseguran estar "muy tranquilos".

Risto Mejide, "soltero, pero no solo"

"Game over al amor" entre Risto Mejide y su novia asturiana, Merche Torre. "Hay maniobras que no vamos a desvelar", han explicado las Mamarazzis, pero que les permiten saber casi al momento cuándo el presentador catalán ha roto con su pareja. Sin ir más lejos, esta mañana, él ha publicado en su cuenta de Instagram: "No estoy con nadie, estoy soltero, pero no solo, y muy tranquilo", ha compartido en redes para aguar la exclusiva a muchos medios.

Con todo, "Gijón es muy pequeño", dice Lorena, que conoce muy bien la ciudad, y "no ha sido difícil conseguir información" al respecto: hace solo una semana que terminó la relación, tras cinco meses juntos. Cabe recordar que todo empezó el pasado verano, cuando en Menorca ella se acercó a pedirle, como buena fan, una fotografía. Más tarde, la subió a redes etiquetándolo y el chat de Instagram se encargó de hacer brotar el amor.

Las Mamarazzis han asegurado que Merche, que ya conocía a la familia de él —con lo que la cosa iba en serio—, está muy dolida. A esto añaden que ambos se tienen bloqueados en redes sociales, ya que han desaparecido las etiquetas en anteriores publicaciones. Con todo, el entorno de los dos implicados quiere dejar claro, pese a todo, que "no hay terceras personas", algo que suscita dudas a Vázquez: "A mí me extraña", ha sentenciado.

Lluvias de embarazos

Para terminar, información de última hora que ha llegado esta misma mañana a las Mamarazzis: Úrsula Corberó ha sido avistada en Barcelona. Siempre un paso por delante, las Mamarazzis han podido saber que la actriz no solo ya está instalada en la capital, sino que su idea es dar a luz en Catalunya, cerca de su madre.

Hablando de maternidades, esta semana se hizo público que Lucía Pombo está embarazada. Dados los problemas para quedarse embarazada, fueron varios los periodistas que, siendo conocedores de la información, decidieron no publicar nada hasta que ella misma lo anunciase.

Mamarazzis - Úrsula Corberó elige Catalunya para dar a luz: la actriz ya está instalada en Barcelona

El punto y final del programa de esta semana ha llegado con el anuncio del embarazo de una actriz "muy, muy, muy conocida". Las Mamarazzis han decidido no dar nombres a sabiendas de que "sería portada de todas las revistas en este país". ¿De quién se tratará?

