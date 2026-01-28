Famosos
¿Qué le pasa a Isabel Sartorius? Última hora sobre su ingreso
La empresaria celebró el pasado día 20 su cumpleaños rodeada de su círculo más cercano
Cristina Sebastián
Isabel Sartorius, el primer amor del rey Felipe VI, vuelve a ser noticia por la delicada situación personal que está atravesando.
Según ha informado el diario 'La Razón', la empresaria se encuentra ingresada por complicaciones con su estado de salud tanto física como mental.
Residencia en Madrid
Sartorius está en una residencia de la ciudad de Madrid y, aunque no ha trascendido la enfermedad que padece, Paloma García-Pelayo, colaboradora del programa ‘Y ahora Sonsoles’, de Antena 3, ha confirmado que “pasa por un proceso complicado a largo plazo”.
Pese a su ingreso, Sartorius lleva una vida completamente normal y, habitualmente, sale de la residencia acompañada de su familia.
Cumpleaños familiar
El pasado 20 de enero, Sartorius cumplió 61 años y lo pudo celebrar fuera de la residencia junto a su círculo más cercano.
La celebración tuvo lugar en la casa de Madrid de Nora de Liechtenstein, la segunda esposa del padre de la empresaria, Vicente Sartorius, con la que Sartorius continuó teniendo relación tras el fallecimiento de este.
La ausencia más destacada fue la de su hija, Mencía Fitz-James Stuart, fruto de la relación de la empresaria con Javier Fitz-James Stuart, con el que nunca llegó a casarse. La joven de 27 años no pudo asistir al cumpleaños de su madre, ya que, al celebrarse entre semana, no pudo viajar desde Londres, donde reside y trabaja desde hace unos años.
Muerte de César Alierta
Según señalan varios medios, la muerte de César Alierta, expresidente de Telefónica, con el que Sartorius mantuvo una relación sentimental hasta 2021, podría ser la causa del deterioro en la salud mental de la empresaria.
Alierta falleció en enero de 2024 y Sartorius decidió quedarse en un segundo plano y no asistió al funeral.
También apuntan que la empresaria nunca llegó a recuperarse de la pérdida de su íntima amiga Marta Oyarzábal, en enero de 2023, y esto podría haber sido el detonante de sus problemas de salud.
