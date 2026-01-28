La nueva adquisición de Fernando Alonso: un Lamborghini de 4 millones que solo tienen 63 personas en el mundo

Fernando Alonso es historia viva de España. El piloto de Fórmula 1 ha logrado 32 victorias a lo largo de su carrera, consiguiendo levantar dos Campeonatos del Mundo, ambos con Renault en 2005 y 2006. Después de casi 20 años, el asturiano sigue compitiendo al máximo nivel, pero en Aston Martin.

Dejando a un lado su trayectoria profesional, el asturiano siempre está en boca de todos por su vida privada, que genera una gran expectación mediática. Su última aparición pública está dando mucho de qué hablar tras dejarse ver en el Principado de Mónaco al volante de un deportivo de Sant' Agata Bolognese.

Gracias a las redes sociales se ha podido ver al bicampeón mundial a los mandos de un Lamborghini Sián FKP 37, un superdeportivo híbrido de producción limitada. No es la primera vez que tiene un vehículo de este nivel, ya que cuenta con el Aston Martin Valkyrie o el Ferrari Enzo, entre otros.

Este superdeportivo combina un motor V12 de 6.5 litros con un sistema eléctrico de 48V basado en supercondensadores para producir 819 CV. El vehículo destaca por tener la capacidad de acelerar de 0-100 km/h en menos de 2,8 segundos, pero también por superar los 350 km/h. Además, cuenta con tecnología de materiales ligeros con un diseño inspirado en el Countach.

Respecto al precio, el Lamborghini Sián FKP 37 ronda los 3,7 millones de dólares, unos 3,3 millones de euros, aunque es una edición limitada de 63 unidades.

Por esta razón, los modelos de segunda mano se venden por cifras variables, aunque no superan los 5 millones de dólares. Sin embargo, se espera que con el paso del tiempo su precio vaya en aumento, ya que será cada vez más difícil de conseguir y su exclusividad se reflejará en su valor.

El superdeportivo no está pasando desapercibido, y los más detallistas se han fijado en un detalle que confirma que el Lamborghini Sián FKP 37 es de su propiedad y no se trata de una unidad de cortesía ni de un préstamo.

Noticias relacionadas

La nueva adquisición de Alonso contiene el número 14 en la matrícula, un número que es como un amuleto para el piloto de F2, pues el 14 de julio de 1996, con 14 años.