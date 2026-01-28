Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arnold Schwarzenegger, leyenda del Mr. Olympia: "El crecimiento muscular no se logra con las repeticiones"

El culturista más emblemático de la historia sigue dando consejos de entrenamiento a sus 78 años

Josema Beast, culturista (23 años), revela la parte más oscura del deporte: "Puede acabar muy mal, incluso en problemas"

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger / @Schwarzenegger

Iker Lloveras

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Arnold Schwarzenegger (Austria, 1947) es, sin lugar a dudas, el icono que cambió para siempre la imagen del culturismo, y los siete títulos del Mr. Olympia a sus espaldas (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1980) así lo demuestran. Leyenda viva, Arnold consiguió abrir las puertas a unos físicos monstruosos que aterrizaron de lleno en la industria del cine y se volvieron 'mainstream' sobre la tarima gracias a referentes como Ronnie Coleman, Dorian Yates o Jay Cutler, campeones del culturismo profesional que darían paso años más tarde a referentes tan virales como Phil Heath, Chris Bumstead, Flex Lewis o Ramon Dino.

Sin embargo, Arnold consiguió abrir las puertas de un mundo que antes de su llegada estaba reservado sólo para unos pocos 'locos' dispuestos a llevar a su físico hasta el extremo, entre el desconocimiento por la falta de información sobre alimentación, entrenamiento o uso de sustancias anabolizantes. A día de hoy, Schwarzenegger sigue muy vinculado al mundo del fitness y del culturismo profesional, siendo uno de los grandes promotores del circuito.

Fundador del Arnold Classic, la segunda competición más relevante a nivel de ingresos sólo por detrás del Mister Olympia, el actor y exgobernador de California comparte gran parte de su actividad profesional a través de redes sociales. En un post reciente como parte de su aplicación de entrenamiento 'Arnolds Pump Club', compartió consejos muy útiles sobre entrenamiento para todo tipo de públicos:

"El crecimiento muscular no se logra con las repeticiones. Se logra con las repeticiones difíciles. Si tu úlima repetición de la serie se parece a la primera no estás entrenando, sólo estás moviendo peso. Los músculos crecen cuando la tensión es alta y las series se realizan cerca del fallo muscular. Sólo debes empezar a contar cuando se ponga difícil: 2-3 repeticiones duras es mejor que 10 fáciles. Así es como Arnold ha entrenado durante décadas", compartió en su cuenta de Instagram.

