Muere a los 38 años Alexis Ortega, el actor de doblaje que dio vida a 'Spiderman' en Latinoamérica

El actor de doblaje Alexis Ortega ha muerto a los 38 años de edad. El intérprete, que estaba viviendo un momento álgido en su carrera profesional, había desaparecido en redes sociales desde principio de noviembre. "Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil", ha escrito 'World Dubbing News' en su cuenta de Instagram.

Por ahora, se desconocen las causas de su fallecimiento y su familia tampoco ha emitido ningún comunicado a sus seguidores, pero su muerte ha causado una gran conmoción entre sus 'fans'. "Lamentamos informar el fallecimiento del actor Alexis Ortega. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre lo recordaremos en sus increíbles interpretaciones", han escrito desde la organización de doblaje Anime Latin Dubbing Awards.

Alexis Ortega saltó a la fama en 2016 por poner voz a Tom Holland en la versión latinoamericana de 'Spiderman'. También aquel mismo año dobló 'Capitán América: Civil War'. En los siguientes años, afianzó su carrera con películas como 'Spider-Man: Homecoming' y 'Avengers: Infinity War'.

Interpretar a Federico 'DJ Freddy' Limantour en la 'La casa de las flores' o a "El Burro" Van Rankin en 'Luis Miguel', la serie de Netflix, han sido sus últimos éxitos. Aunque otros seguidores le recuerdan por ser Tadashi en 'Big Hero 6' o su participación en 'Buscando a Dory' o 'Cars 3'.