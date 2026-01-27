Netflix
¿Quién es Yerin Ha? Así es la nueva protagonista de 'Los Bridgerton' en la temporada 4
La actriz ya había participado en series como 'Halo', dirigida por Steven Spielberg, o 'Dune: la profecía'
Netflix fija la fecha de estreno de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton'
Jonathan Bailey, el galán de 'Los Bridgerton' y 'Wicked', es el hombre más sexy del mundo, según 'People'
Cristina Sebastián
Este jueves, día 29, se estrena en Netflix la primera parte de la cuarta temporada de la exitosa serie de ‘Los Bridgerton’.
La producción, basada en la saga de novelas de Julian Quinn, se centrará esta temporada en el segundo hijo del clan protagonista, Benedict, interpretado por Luke Thompson, e incorporará nuevos perfiles a su amplio reparto.
Nuevo romance
La tercera temporada dejó el listón muy alto con el romance entre Penélope y Colin; sin embargo, en esta nueva entrega, Benedict conocerá a Sophie Baek, una criada interpretada por la actriz Yerin Ha.
Se trata del debut de Ha en la saga de ‘Los Bridgerton’ y, tal y como se puede ver en el tráiler de esta última temporada, tendrá un papel protagonista, interpretando a la criada que bailará con Benedict en el tradicional baile de máscaras.
¿Quién es Yerin Ha?
Yerin Ha es una joven actriz de 27 años, nacida en Sídney (Australia), pero descendiente de una familia de actores coreanos. Es nieta de Son Sook, una actriz y política muy conocida en Corea del Sur.
Esta no es la primera aparición de Ha en el mundo del cine: entre sus papeles más destacados se encuentran el de Kwan Ha en la serie de ciencia ficción ‘Halo’, dirigida por Steven Spielberg, y el papel de Young Kasha en la serie ‘Dune: la profecía’, que la australiana interpretó en 2024.
Marcas de lujo
Un papel protagonista en una serie como ‘Los Bridgerton’ es un trampolín directo para publicitar grandes marcas. Recientemente, la actriz ha sido nombrada embajadora de sellos como Zimmermann, con el que colaboró el pasado verano, o Chanel.
Presencia en las alfombras rojas
Más allá del cine, Ha se hace notar en las alfombras rojas y 'premiers' gracias a sus espectaculares ‘looks’.
El pasado 14 de enero tuvo lugar la 'premiere' de la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’ en París, y la australiana acudió con un diseño de satén verde menta con pedrería y corte 'cut-out'.
En febrero del año pasado, Ha también estuvo en el evento ‘The 2025 Bridgerton Season of Love’, donde fue con un vestido negro de escote tipo barco, rematado por un gran lazo central y aplicaciones florales en 3D.
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
- Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- Descarrilamiento del Iryo: por qué un ministro no puede insinuar causas
- ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica
- La crisis ferroviaria en Catalunya acaba con el director de Rodalies y el director general de explotación de Adif