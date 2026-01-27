Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iker Casillas, muy claro tras su última fotografía con Juliana Pantoja

Iker Casillas durante el estreno de la serie documental sobre Alejandro Sanz, 'Cuando nadie me ve', a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). Dirigida por Álvaro Ron, muestra al Alejandro que nadie ve, que nadie conoce, el que lucha por equilibrar su amo

Iker Casillas durante el estreno de la serie documental sobre Alejandro Sanz, 'Cuando nadie me ve', a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). Dirigida por Álvaro Ron, muestra al Alejandro que nadie ve, que nadie conoce, el que lucha por equilibrar su amo / EUROPA PRESS REPORTAJES

Europa Press

Chance

Madrid
A pesar de su empeño en mantener su vida más privada y personal alejada del foco mediático que siempre le ha acompañado por sus logros deportivos como guardameta, Iker Casillas ha vuelto a dejar claro que sus relaciones personales no es algo que deba interesar a nadie. Junto a unos amigos, el deportista salía del Museo Reina Sofía en el que pudo disfrutar del estreno del documental de su íntimo amigo Alejandro Sanz. "Muy bien, fenomenal. Está todo fantástico" respondía Iker cuando le preguntaban al respecto.

Caminando a toda prisa, Iker intentaba evitar las preguntas sobre las nuevas imágenes que han aparecido junto a Juliana Pantoja ante las que fue muy claro: "Basta ya de tanto el circo, de verdad, por favor. Tengo 44 años, cumplo 45. Dejadme ya". Con estas palabras, Iker insistía en que no tiene intención de aclarar ninguna polémica que tenga que ver con sus relaciones sentimentales.

Mostrando su lado más amable con la prensa, Iker y sus acompañantes llegaban a un parking en el que entraban rápidamente para recoger sus vehículos y seguir disfrutando de la noche juntos. En cuanto a los problemas familiares de David y Victoria Beckham con su hijo, Iker optó por el silencio continuando por el camino de la discrección que siempre le ha caracterizado.

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, el deportista tampoco contestaba a las preguntas relacionadas con el estado de salud de su ex pareja y madre de sus hijos, Sara Carbonero, a la que le desea lo mejor siempre.

