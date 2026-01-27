Charlotte Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco, publica un libro de reflexión literaria y filosófica

Charlotte Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco y sobrina del príncipe Alberto II de Mónaco, publica este jueves su primer libro en solitario, 'La fêlure' (Julliard), presentado como "una investigación" literaria y filosófica sobre las fragilidades de la existencia.

"Este libro no es un tratado, ni un relato, y mucho menos una confesión", subraya el editor al presentar la obra de 380 páginas.

Apasionada de la literatura, Charlotte Casiraghi, de 39 años, precisa haber escrito "una investigación viva, literaria y, espero, ardiente" sobre "las pequeñas y las grandes tragedias de nuestro destino compartido".

Para ello se inspira en personalidades, especialmente escritores, que "han marcado" su trayectoria, como Marguerite Duras, la poeta Anna Ajmátova, el cantante J. J. Cale o el navegante Bernard Moitessier.

Se apoya en particular en un relato del novelista estadounidense Francis Scott Fitzgerald, que "se atrevió a decir lo que muchos callan: que una vida puede quebrarse desde dentro, sin acontecimiento espectacular, sin drama visible".

"A menudo se me ha reducido a una imagen de papel satinado, a una vida de ensueño y privilegios", escribe Charlotte Casiraghi en la introducción de 'La fêlure', aludiendo a la mediatización de la familia principesca de Mónaco.

"Este libro responde sin duda a la necesidad de desgarrar esa superficie, de dejar de ser percibida como una función desencarnada o una abstracción, aunque está muy lejos de ser una confesión o una ocasión para desnudarme sin tapujos ni velos sobre los acontecimientos de mi vida", añade.

Noticias relacionadas

Presidenta de los Encuentros Filosóficos de Mónaco, la hija de la princesa Carolina coescribió en 2018 junto al filósofo Robert Maggiori 'Archipiélago de pasiones' (Seuil), en torno a "la cuestión de lo sensible".