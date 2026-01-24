Una polémica foto de la Casa del Rey une a populismos opuestos

La extrema derecha contra la monarquía No cabe duda de que la Casa del Rey se equivocó con una de las fotos que distribuyó el pasado martes desde Adamuz, Córdoba, epicentro del dolor estos días por la muerte de 45 personas en el choque de dos trenes. En la imagen se ve, en la derecha, lo que parece un posado de, entre otros, el rey Felipe, la reina Letizia, los ministros María Jesús Montero y Óscar Puente, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Todos con caras compungidas y vestidos de luto. A la izquierda se ve uno de los trenes siniestrados, el Iryo, y personal trabajando en el rescate y el desescombro. La Casa del Rey admitió implícitamente el error de comunicación cuando, ya el jueves, sustituyó la foto por otra más neutra en su página web. Algunas reacciones a la imagen en las redes sociales se limitan a subrayar la equivocación: "Ahora la gente bien, en vez de fotografiarse con niños africanos hambrientos, lo hace con accidentes de trenes que son la tendencia 'cool' del momento. Supongo que pondrán está foto en su perfil de Tinder", escribió en X @la_meseta_uber. Pero tampoco cabe duda de que populismos de todo pelaje han aprovechado el patinazo en beneficio propio. Un sector del independentismo lo usó como explicación visual de por qué en su opinión España es cutre e irreformable. Pero si hoy en día hay un grupo rabiosamente antimonárquico es la extrema derecha, que llama "Felpudo VI" al rey. Y se ha demostrado de nuevo con la foto: desde el eurodiputado Alvise Pérez hasta conspicuos simpatizantes de Vox la han puesto de ejemplo de que solo el pueblo salva al pueblo y de otros postulados populistas. Por ejemplo @nacionalonso: "Esta foto es el resumen perfecto de los días que vivimos. Políticos y mandos, en su burbuja usual, ellos cobran, tu yo iríamos en el tren descarrilado, nosotros morimos. Si estos años no nos han servido para llegar hoy a un límite, me temo que lo de España no tiene solución".

Accidente de tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba. Grúas y maquinaria pesada retiran vagones / Manuel Murillo Martínez / COR

Juicio al ruido del Bernabéu El triunfo de esta semana de @ruidobernabeu no habría sido posible sin las redes sociales. Las denuncias de esa cuenta en X sirvieron, hace un año y medio, para explicar al mundo que Florentino Pérez había convertido en un "eventódromo" en el que, día sí y día también, se celebraban conciertos que provocaban que en las viviendas colindantes se superasen los decibelios permitidos por la ley. El usuario colgaba vídeos de los momentos álgidos; en efecto, el Shake it off de Taylor Swift, por ejemplo, se te metía dentro, fueras o no fueras fan de la cantante norteamericana. El jueves se conoció que la jueza Mónica Aguirre de la Cuesta ha decidido sentar en el banquillo al Real Madrid por esos hechos.Atribuye al club "un delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica". Se podría decir que es un triunfo de David contra Goliat, si David hubiera tenido un piso de lujo en la Castellana. Después de muchos días de silencio, el dueño de la cuenta @ruidobernabeu resurgió con la decisión de la jueza. "¡Seguimos!", escribió. En las redes sociales el asunto siempre ha provocado muchas chanzas, pero @ruidobernabeu también ha recibido el apoyo de decenas de usuarios de X que, para qué negarlo, parecen sobre todo interesados en fastidiar en la medida de lo posible al Real Madrid. Por eso este jueves había muchas felicitaciones poco inocentes en la cuenta. "Qué gracia me hace que el único que ha podido con los tentáculos de Florentino sea RuidoBernabéu", escribió por ejemplo @leyvfab. También había algún madridista que aprovechaba la noticia para rechazar teorías de la conspiración. "Ni Florentino maneja los hilos del país (nos quieren vender que es el jefe de los canteros de Los Simpsons) ni es un semidiós que todo que hace es perfecto (le va a enviar a juicio @ruidobernabeu)", dijo @Marod__84.

Concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabeu. / JOSÉ LUIS ROCA

Macron, Trump y los idiomas Emmanuel Macron pareció pensar que, como el mundo se ha vuelto loco (basta ver las declaraciones de la semana de Donald Trump con respecto a Groenlandia), él podía presentarse y dar un discurso en el Foro de Davos con unas gafas de sol de aviador, muy llamativas. El curioso complemento tenía una explicación médica: el presidente francés sufría una hemorragia subconjuntival (un vaso sanguíneo reventado en el ojo), que es una dolencia benigna e indolora pero provocó que el blanco de su ojo apareciera muy rojo, y por eso decidió llevar gafas de sol. Aunque, claro, la elección del modelo ya fue cosa suya. "Emmanuel Macron, lo vi ayer con esas gafas de sol tan bonitas. ¿Qué demonios pasó?", dijo Trump al día siguiente, en la que fue de largo la intervención más comentada del encuentro, porque ni siquiera todas las ganas de llamar la atención de Macron pudieron competir con el increíble discurso del presidente de EEUU en Davos. Aunque está claro que le da completamente igual (y está por ver si no le pasa lo mismo a sus votantes), la gente sigue empeñada en 'fact-checkear' todo lo que dice, y esta vez también le pillaron decenas de mentiras: dijo que Estados Unidos paga el 100% de la OTAN, que la inflación ha desaparecido en el país, que China no utiliza la energía eólica... Todas esas afirmaciones son manifiestamente falsas, y es muy fácil comprobarlo, pero qué más da. Seguramente la frase más cómica y una de las más comentadas del discurso, que resume a la vez la visión del mundo de Trump, su nivel cultural y su matonismo, llegó cuando se refirió al papel de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial: "Sin nosotros, ahora mismo todos ustedes estarían hablando alemán". No es ya que olvidase la contribución del resto de aliados (entre ellos y muy notablemente la URSS); es que también olvidó que el idioma principal de Davos, Suiza, es el alemán.