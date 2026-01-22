Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jesús Vázquez (60 años) y su imperio inmobiliario: más de 20 propiedades y varios negocios

Tras 25 años en Mediaset, el presentador gallego emprende un nuevo proyecto en RTVE

'Allá Tú' estrenó nueva etapa en Telecinco con Juanra Bonet dedicándole un mensaje a Jesús Vázquez: "Es para ti"

Jesús Vázquez rompe su silencio sobre su salida de Mediaset: “Me sentía infravalorado y poco utilizado”

El presentador Jesús Vázquez durante una rueda de prensa, a 8 de enero de 2026, en Madrid, tras anunciar en la revuelta que será el presentador del Benidorm Fest

El presentador Jesús Vázquez durante una rueda de prensa, a 8 de enero de 2026, en Madrid, tras anunciar en la revuelta que será el presentador del Benidorm Fest / GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS / Europa Press

Mariona Carol Roc

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presentador y actor Jesús Vázquez ha reaparecido este martes en 'La revuelta', el programa de David Broncano en La 1, en una entrevista que ha marcado un antes y un después en su carrera.

Allí ha confirmado públicamente lo que ya adelantaban varios medios: abandona Mediaset tras más de 25 años y se incorpora a RTVE, donde va a ser uno de los presentadores del Benidorm Fest 2026.

Un regreso a RTVE cargado de simbolismo

El gallego ha entrado al plató cantando Libre, libre quiero ser”, unas estrofas que él mismo ha reconocido como una declaración de intenciones, tras su salida del grupo privado.

Durante la conversación con Broncano, ha explicado que su contrato con Mediaset ha terminado antes de lo previsto y que sentía que necesitaba un cambio profesional.

RTVE lo ha recibido con los brazos abiertos, incorporándolo como uno de los rostros principales del renovado Benidorm Fest, junto a Inés Hernand, Javier Ambrossi y Lalachús.

El imperio inmobiliario de Jesús Vázquez y Roberto Cortés

Más allá de la televisión, Jesús Vázquez y su marido, Roberto Cortés, han levantado un patrimonio sólido, diversificado y gestionado con precisión empresarial.

Según datos publicados por la revista 'Vanitatis', su estructura financiera se ha articulado a través de tres sociedades: Bretufas S.L., Sunset Madrid S.L. y Bocipreci S.L.

Estas empresas llegaron a sumar más de 11 millones de euros en activos, distribuidos en 20 propiedades inmobiliarias entre compras, reformas, ventas y alquileres.

Reestructuración reciente

En el último año se produjo un movimiento clave:

  • Sunset Madrid S.L. desapareció.
  • Bocipreci S.L. transfirió fondos a Bretufas S.L.
  • Bretufas S.L. quedó como sociedad principal, valorada en 7,7 millones de euros, administrada al 50% por ambos.

Una reorganización que demuestra una gestión impecable y orientada a la estabilidad a largo plazo.

Inversiones destacadas: un piso de 1,4 millones

Entre sus adquisiciones más recientes destaca un piso de más de 1,4 millones de euros en la Plaza de España de Madrid, ubicado en un edificio emblemático de más de 50 años rehabilitado y con vistas privilegiadas a la Gran Vía, Princesa, la Casa de Campo y la sierra.

El inmueble tiene 150 m², terraza, gimnasio, piscina, solárium con vistas 360º y seguridad privada 24 horas.

La compra se realizó mediante una ampliación de capital de 1,415 millones de euros en Bretufas S.L., su sociedad dedicada al alquiler inmobiliario.

Además de esta propiedad, Bretufas S.L. posee inmuebles en Madrid en el barrio de Salamanca y la Plaza de Alonso Martínez y el paseo de Gràcia, en Barcelona.

Su residencia habitual

Aunque disponen de varias viviendas, su residencia habitual está en Madrid: un chalet de 343 m² sobre una parcela de 500 m² en una urbanización exclusiva de Majadahonda, con vigilancia privada.

Una vida más allá de la televisión

Vázquez y Cortés llevan más de 20 años juntos y disfrutan de una vida marcada por muchos viajes, proyectos solidarios, estabilidad emocional y libertad personal.

El presentador es embajador de Acnur y ha participado en misiones centradas en la infancia. En varias ocasiones ha insinuado que, al no tener descendencia, su legado podría destinarse a ayudar a los niños con los que ha trabajado.

Un presente pleno y un futuro abierto

A sus 60 años, Jesús Vázquez vive una etapa de serenidad con salud, aunque afirma que tiene el colesterol un poco alto; estabilidad económica, una carrera consolidada, un amor sólido y libertad para elegir proyectos.

Y aunque podría retirarse mañana, su espíritu trabajador sigue intacto: si aparece un nuevo proyecto televisivo, lo más probable es que se embarque en él.

