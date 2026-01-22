Así es la casa que vende Ilia Topuria por 3 millones en Madrid tras su divorcio con Giorgina Uzcategui

Ilia Topuria se ha consolidado como el reciente campeón del peso ligero de la UFC y se ha convertido en el primer luchador en la historia de la organización en ser doble campeón invicto. Su récord profesional perfecto de 17 victorias sin derrotas lo coloca entre las grandes promesas de las artes marciales mixtas.

Tras un parón temporal a finales de 2025 por motivos personales y legales, Topuria ha revelado su planificación para 2026. El luchador decidió alejarse momentáneamente de las competiciones para resolver un asunto familiar delicado, que incluía amenazas y extorsiones, tomando medidas legales antes de regresar a la jaula. Se espera que su regreso ocurra en el segundo trimestre del año.

Una vez que Topuria vuelva, su objetivo inmediato será defender su cinturón del peso ligero. Posteriormente, podría dar el salto al peso wélter (69 kg) para intentar convertirse en triple campeón del mundo invicto, lo que le consolidaría como una figura histórica dentro de la UFC.

Un giro en la vida del luchador

No obstante, la vida personal del luchador ha tenido un impacto significativo en este periodo. Topuria finalizó su relación con Giorgina Uzcategui y actualmente enfrenta un complejo proceso legal relacionado con su hija en común. El 7 de enero de 2026, Topuria compareció ante los tribunales en Móstoles como parte de este proceso, mientras ambas partes mantienen acusaciones cruzadas.

El 9 de enero, el tribunal falló a favor de Topuria en el primer tramo del litigio, negando la solicitud de Uzcategui de trasladar a su hija a Miami. Se destacó que el luchador llevaba varios meses sin poder ver a su hija debido a decisiones unilaterales de la madre, lo que reforzó la posición del deportista.

La mansión de Las Lomas, a la venta

A todo esto, se ha puesto en venta la residencia que compartía con Uzcategui, valorada en cerca de 3 millones de euros. La vivienda, ubicada en la exclusiva urbanización de Las Lomas en Boadilla del Monte, se caracteriza por su arquitectura contemporánea y un diseño que combina lujo, amplitud y privacidad. Construida sobre una parcela de más de 2.500 metros cuadrados, la propiedad ofrece grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural y generan una sensación de continuidad entre el interior y los jardines exteriores.

El inmueble dispone de numerosas comodidades de alto nivel. Entre ellas se encuentran un spa privado, un gimnasio completo, una piscina infinita con jacuzzi integrado y un garaje con capacidad para seis vehículos. La distribución interior se desarrolla en varias plantas, con dormitorios en suite que ofrecen vestidores amplios y baños de diseño.

La vivienda, construida en 2018, cuenta con una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados edificados sobre una parcela de 2.560 metros / Sport

La cocina está totalmente equipada con electrodomésticos de última generación y cuenta con una isla central que conecta con el comedor y las áreas de ocio. Las estancias comunes están pensadas tanto para el descanso como para el entretenimiento, con salones amplios y zonas diferenciadas para invitados y familia.

El exterior, con barbacoa y piscina

El exterior de la propiedad es igualmente impresionante. Los jardines han sido diseñados con zonas de recreo, terraza y barbacoa, mientras que la piscina exterior tiene vistas despejadas y privacidad total. La urbanización cuenta con seguridad privada 24 horas, amplias áreas verdes y calles tranquilas, es decir, está en un entorno seguro y exclusivo para los residentes.

Además, es el lugar de figuras reconocidas del deporte y la música, por tanto, está en un entorno selecto y prestigioso. También está próxima a centros educativos de alto nivel, hospitales y zonas comerciales, convirtiéndola en una de las áreas más codiciadas de la Comunidad de Madrid.