Brazos firmes y tonificados, más allá de una moda de famosas: ejercicios más efectivos y la técnica para realizarlos correctamente

En la conversación internacional sobre bienestar y estética, varios medios hablan ya de los 'toned arms', brazos firmes y tonificados, como la nueva obsesión de muchas famosas. En Francia, 'Elle' cita la estética atlética como 'statement' y pone ejemplos claros: Dua Lipa -en una portada de 'Vogue' UK del pasado julio marcando bola- y Michelle Obama como referencia de disciplina 'fitness' y fortaleza visible. 'Financial Times' cita otro ilustre ejemplo, el de Victoria Beckham, quien cambió sus entrenamientos cardiovasculares diarios de dos horas por levantamiento de pesas específico. La lista podría extenderse con otras adeptas, a la reina Letizia, la actriz Paula Echevarría, las cantantes Miley Cyrus y Katy Perry o actrices Angelina Jolie o Jennifer Aniston.

Pero más allá de las 'celebrities' tener unos brazos tonificados y firmes va más allá de la estética, y es algo que busca mucha gente cuando acude a un gimnasio a mejorar su estado físico. Ganar masa muscular mejora la sensibilidad a la insulina, ayudando al cuerpo a regular mejor el azúcar en sangre, corrige la postura y contribuye a evitar o aliviar el dolor de espalda.

Evitar dolores cervicales y lumbares

Trabajar el dorsal, los tríceps y la musculatura escapular puede contribuir a revertir los efectos de las jornadas laborales delante del ordenador y evitar el dolor cervical y lumbar.

Hablamos con Paola Cortés, entrenadora personal de Grup DiR, que explica qué ejercicios son más efectivos y cómo ejecutarlos correctamente para evitar lesiones: "En mis entrenos aconsejo llevar a cabo una combinación de ejercicios compuestos y aislados. Muchas mujeres me comentan que solo quieren trabajar los brazos, pero es necesario ejercitar el dorsal, espalda y hombro para lograr la recomposición corporal que buscan".

La técnica y el peso son lo más importante: "Cada día veo usuarios que realizan los ejercicios con un exceso de carga, lo que provoca que estos no se ejecuten con la técnica correcta; o bien con un peso insuficiente, lo que no contribuye a la ganancia muscular", comenta Cortés. "Entrenar con máquinas fitness de calidad ayuda a corregir la técnica, ya que estas guían el movimiento y permiten ejecutar los ejercicios con una alineación correcta", añade la entrenadora.

Trabajo de dorsal: Jalón de pecho

Regula la altura del banco. Sentada, de cara al banco, sujeta los extremos de la barra con las manos y bájala hacia el pecho manteniendo la espalda recta.

📌El tip de la experta: "Activa el core y aplica una ligera retroversión pélvica. No te balancees al bajar la barra".

Jalón de pecho. / DIR

Trabajo de pectorales: Press de pecho

Sentada, con la espalda y la cabeza erguida, apoyada en el banco y las manos en las empuñaduras, empuja la carga desde el pecho hacia adelante.

📌El tip de la experta: "No levantes los codos al empujar, es uno de los errores típicos a la hora de ejecutar este ejercicio. Recuerda, codos cerca del cuerpo".

Press pecho. / DIR

Trabajo de hombro: Press militar con disco

De pie, con los pies posicionados a lo ancho de las caderas y las rodillas ligeramente flexionadas. Coge el disco, con las dos manos, a la altura del pecho y elévalo por encima de la cabeza.

📌El tip de la experta: "Para principiantes, aconsejo usar disco en lugar de mancuernas. Te ayudará a mantener la estabilidad y una posición correcta. Es importante que mantengas la espalda erguida y no te balancees al levantar los brazos".

Press militar. / DIR

Trabajo de bíceps: Curl de bíceps

De pie, con los pies abierto al ancho de la cadera y espalda erguida. Coge el disco, con las dos manos. Brazos extendidos hacia abajo, pegados al cuerpo. Desde ahí, flexiona los codos llevando el disco a tu pecho.

Curl de bíceps. / DIR

Trabajo de tríceps: Extensión de tríceps trasnuca

Empieza calentando con unas flexiones, sin separar demasiado las manos; esto ayudará a focalizar el ejercicio en el tríceps y no tanto en el pecho. Si eres principiante, apoya tus rodillas en el suelo. De pie, con los pies posicionados al ancho de la cadera y espalda erguida. Coge el disco, con las dos manos. Brazos extendidos hacia arriba. Desde ahí, flexiona los codos hacia atrás llevando el disco a la parte posterior de tu cabeza, en dirección hacia la nuca.

📌El tip de la experta: "Durante el movimiento, no abras los codos. Mantenlos cercanos al cuerpo para maximizar el trabajo".