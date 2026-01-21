De portada 'Playboy' al lado más oscuro de la fama: "Estuve a punto de morir por una sobredosis, me vi envuelta en un mundo que era irreal"

Estíbaliz Sanz saltó a la fama primero por su aparición en la revista 'Playboy', donde se convirtió en la primera modelo española en ser portada. Tras esto, se convirtió en un rostro muy conocido de la televisión española de los años 90.

Más tarde salieron rumores de que era la novia de Prince, algo que ella misma confirmó en una entrevista reciente en 'El tiempo justo': "Sí, estuve con Prince, y a raíz de eso fue cuando saltó todo. Luego hicimos un montaje y fue un 'boom'".

A partir de ese momento, los medios de comunicación la convirtieron en un fenómeno del momento y su popularidad creció rápidamente. Sin embargo, un día decidió alejarse de todo eso. De manera repentina, desapareció de la televisión y sus seguidores dejaron de tener noticias suyas durante años.

Su regreso puntual fue en 'Sálvame', donde habló de sus problemas económicos, y después de eso volvieron a pasar más de diez años sin que se supiera nada de ella. Durante ese tiempo, logró cierta estabilidad trabajando como barrendera en Parets del Vallès, un cambio radical respecto a su vida anterior.

El éxito le trajo mucho dinero, asegurando que llegó a ganar hasta 500.000 euros en mes y medio, pero la fama también tuvo su lado oscuro. Estíbaliz sufrió problemas de adicciones que la llevaron a ingresar en un centro de desintoxicación.

"Estuve a punto de morir por una sobredosis. Perdí muchos kilos, muchísimos kilos, y me quedé muy, muy, muy delgada hasta que un día desperté y dije: 'Esto no puede ser. Necesito ayuda de mi familia'. Ingresé en un centro de desintoxicación, donde estuve dos meses. Desde hace 30 años no he vuelto a probar tóxicos", declaró en el programa de Telecinco.

La exmodelo también habló de relaciones tóxicas durante su época de fama: "Con Pocholo tuve una relación tóxica. Caí en la tentación de lo que no tenía que haber caído, no me puso una pistola en la cabeza ni me obligó. Lo hice porque quise y fue lo peor que pude hacer. Podíamos gastarnos 3.000 o 4.000 euros en una noche, me vi envuelta en un mundo que era irreal".

