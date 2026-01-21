Miguel Bosé busca residencia en Andorra

Una semana más, las Mamarazzis han vuelto a la carga para repasar la actualidad más inmediata de la prensa del corazón. En un episodio que no podía empezar de otra manera que no fuese con un recuerdo para todas aquellas personas afectadas por los recientes accidentes ferroviarios en diferentes puntos de España, Laura Fa y Lorena Vázquez han recogido el testigo del anterior programa de este pódcast de EL PERIÓDICO para abordar novedades en el caso Julio Iglesias y el posible traslado de Miguel Bosé a Andorra, entre otros.

Antes, mención especial también para Kalina de Bulgaria y Kitín Muñoz, cuyo hijo, Simeón, ha superado la primera fase de su formación en Shaolin Kung Fu internado en un monasterio, según explican desde '¡Hola!'. Allí, no solo es –para sorpresa de nadie– el único aprendiz español, sino que puede presumir de ser el único alumno occidental. Lo dicho: ¡enhorabuena, 'Si Miao Tian' o, lo que es lo mismo, 'Gran discípulo de Buda del magnífico cielo'!

Novedades en el caso Julio Iglesias

Las denuncias de dos extrabajadoras de Julio Iglesias contra el cantante por agresión sexual y trata ya vaticinaban que iba a ser uno de los temas más comentados en las semanas posteriores. Sin embargo, el papelón del artista madrileño, primero solicitando el archivo de una causa todavía bajo investigación y más tarde encabezonado con acceder a la denuncia, ha elevado la expectación.

Tampoco ha ayudado el tono manipulativo que empleó en su único comunicado hasta la fecha. Primero, niega todos los hechos de que se le acusa; luego, "las malas son ellas", ha sintetizado Fa; y, por último, hacerse la víctima agradeciendo el apoyo recibido en los últimos días.

Cuatro despidos sin indemnización ni explicaciones

Por si no fuese suficiente, estas informaciones coinciden con el testimonio de cuatro trabajadores de mantenimiento (contratados como servicio doméstico) que, tras 20 años trabajando para el cantante en Punta Cana, fueron despedidos sin indemnización ni explicaciones durante la pandemia. Bien sabido es por todos que Julio Iglesias tenía auténtico pavor a las entradas y salidas de su domicilio durante aquella época por el riesgo a contraer el coronavirus. Uno de ellos, llegó a un acuerdo de 53.000 euros, mientras que los demás siguen peleando sus condiciones en los tribunales.

A estas alturas, tampoco nos sorprendemos de ver que, estando tan enredada la imagen del artista, hayan llegado a la prensa filtraciones con mensajes cariñosos de WhatsApp de la fisioterapeuta a Julio Iglesias: "Quieren demostrar que la trabajadora seguía teniendo contacto con él como si eso desarticulara algo", han denunciado las Mamarazzis, agregando que este tentativo de "romantizar" la relación entre ambos implicados no es más que un intento de negar o rebajar la gravedad de los hechos. La misma línea siguen las informaciones que apuntan a que una de las trabajadoras denunciantes podría estar vinculada a la prostitución, como si eso desacreditara o desautorizara de alguna manera a las víctimas.

"Movida de la buena" en la familia Beckham

Fuera de nuestras fronteras, la noticia más comentada de los últimos días sea, quizás, la ruptura definitiva entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria. En un comunicado, el joven ha explicado que ya no quiere ningún tipo de relación con sus progenitores, a quienes acusa de presionarlo para que firmase un contrato renunciando a los derechos sobre su nombre (herencia). Y no solo eso. En la nota, también explica que si su mujer no vistió la marca de su madre el día del enlace, no fue precisamente porque ellos no quisiesen: supuestamente, fue Victoria quien a última hora canceló la operación, obligando a los prometidos a buscar una alternativa rápida (aunque igualmente cara, ya que recurrieron a los servicios de sastrería del recientemente fallecido Valentino).

No sería el único episodio embarazoso de aquella boda. El mismo Brooklyn explica que su madre le arrebató el primer baile nupcial, llegando a insinuar que lo sexualizó y que, por ese motivo, acabaría decidiendo repetir la celebración.

Así fue el funeral de Irene de Grecia

La noticia triste de la semana fue el fallecimiento de la hermana de la reina Sofía. El funeral de Irene de Grecia se celebró en una iglesia ortodoxa de Madrid y, después, fue enterrada en Tatoi, un palacio ligado históricamente a su familia al norte de Atenas. La reina Sofía estaba "hecha polvo". No es para menos, pues, tal como recuerdan las Mamarazzis, “[Sofía e Irene] hacían todo juntas”.

Entre los grandes ausentes, el rey Juan Carlos I —por motivos de salud, aunque también se desliza la hipótesis de que estuviera vetado— y Froilán. Sobre la relación del emérito con "tía Pecu", el periodista Martín Bianchi sostiene que era buena; Lorena Vázquez, con un amplio bagaje de seguimiento de la Casa Real a sus espaldas, no lo tiene tan claro, lo que alimenta la teoría de una mala relación. En cuanto a la herencia, según el testamento, Irene Urdangarin, hija de la infanta Cristina, sería la principal heredera, dejando fuera a la princesa Leonor y su hermana Sofía, así como a los hijos de la infanta Elena.

Miguel Bosé, en busca de su nueva casa en Andorra

Tras el "exclusivón" de la preinscripción de sus hijos en un colegio de élite bilingüe de Andorra del anterior episodio, las Mamarazzis han recuperado el titular para agregar que las visitas de Miguel Bosé al país se han vuelto habituales desde el verano pasado. Además, detallan que la mayoría de veces no se hospeda en hotel, sino en casa de un amigo 'youtuber' afincado en el principado, con el que además se le ha visto paseando por una zona muy conocida del municipio.

Mamarazzis - Miguel Bosé busca residencia en Andorra

Por el momento, desconocemos si la escolarización sería para este mes o de cara al próximo curso, aunque el sector inmobiliario ya estaría avisado: una agencia le estaría buscando casa en la zona de Canillo, con una opción valorada en dos millones de euros. Entre las pretensiones del cantante, una zona ajardinada, entre cuatro y seis habitaciones, y cercanía al colegio. Tampoco está claro si se trata de una operación de compra o de alquiler; lo que está claro es que tiene a Andorra en el radar y, en caso de querer afincarse allí, cabe recordar que para obtener la residencia y tributar tendría que aprender catalán. La única pregunta que quedaba antes de cerrar el programa de esta semana, pues, no era otra que... ¿Será Miguel Bosé el próximo cliente habitual de la viral 'Creperia de la rotonda'?

