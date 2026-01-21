Loli Bahia, la musa andrógina de la mirada indiferente que ha conquistado las pasarelas (¿y a Rosalía?)

En las fotos por las calles de París no hay alfombra roja ni flashes. Hay abrigos, compras [algo tan prosaico y cotidiano como una sartén, sí], pasos rápidos y una mano que busca otra mano. Y sonrisas cómplices. Y, desde ahí, un nombre que se ha colado de golpe en la conversación pop: Loli Bahia, la modelo francesa de 23 años que en los últimos meses se relaciona sentimentalmente con la cantante Rosalía. Aunque ninguna de las dos ha confirmado nada, las imágenes -el baño de Fin de Año en Río de Janeiro, primero y, después, en las calles de París- han hecho el resto.

La siguiente y obligada pregunta es: ¿veremos de nuevo a Rosalía en París, en la Semana de la Alta Costura, que se celebra del 26 al 29 de enero? ¿Estará en el 'front row'?, ¿desfilará Loli Bahia?, ¿volverán a coincidir?

La diva de Sant Esteve Sesrovires, de 33 años, no suele perderse esta cita, una de las más importantes del calendario de la moda. La última vez que asistió a la Paris Fashion Week fue a la de septiembre/octubre de 2025, donde atrajo todas las miradas con sus 'looks' audaces y rompedores, en blanco y negro, durante los 'shows' de Dior y Schiaparelli.

Rosalía es una de las artistas más importantes en la actualidad. Pero reducir a Bahia al "¿quién es esta chica?" de un rumor es perderse lo principal: la industria llevaba años mirándola. Loli Bahia no acaba de llegar ahora; pero es ahora cuando todo el mundo la mira a la vez.

Lyon, música y deporte

Dolorès -'Loli'- Bahia Roubille nació el 19 de septiembre de 2002 en Lyon, Francia, en una familia de raíces mixtas: padre español de sangre andaluza y madre argelina. Su nombre cuenta la historia de amor de sus padres, que lograron encapsular en dos palabras su pasión por Brasil (primero, Loli, diminutivo de Dolores, y Bahia, que según el diccionario de nombres árabes significa "belleza radiante").

Pleno en premonición para esta joven de belleza racial y andrógina, mirada indiferente y penetrante, ceño fruncido y actitud rebelde (la prensa la describe como "enigmática", "sofisticada" y "magnética").

A pesar de su 1,79 de estatura, lo de hacerse 'top model' no fue intencional; surgió cuando acompañaba a una amiga a un concurso de modelos, el Egeri Tour, en Lyon, la ciudad donde creció.

Al final, fue ella a la que descubrieron y a la que fichó Women Management, una de las grandes agencias internacionales. A partir de entonces, todo fue muy rápido: apenas aprendió los fundamentos de la pasarela cuando Nicolas Ghesquière la convirtió en la figura principal de su desfile de Vuitton Otoño/Invierno 2020-2021. Hoy, su palmarés es de 'Guiness'.

Creció en el barrio bohemio de La Croix-Rousse, donde el arte y la música formaron parte de su infancia. Antes de pisar las pasarelas, Loli Bahia soñó con la música y el deporte: estudió clásica en el Conservatorio de Lyon, tocó instrumentos como el trombón y desarrolló desde pequeña una profunda sensibilidad artística. Además, practicó varios deportes y jugó voleibol de manera competitiva durante una década, llegando a pensar incluso en entrenar con vistas a los Juegos Olímpicos.

De LV a Chanel y más allá

Bahía debutó en 2020 sobre la pasarela de Louis Vuitton, y su impacto fue inmediato: ese mismo año caminó en 65 desfiles sin haber cumplido aún la mayoría de edad. Desde entonces, su carrera ha sido meteórica: colaboraciones y campañas para Saint Laurent, Miu Miu, Valentino, Loewe, Fendi, Max Mara, Burberry, Prada y, especialmente, Chanel, que la ha convertido en una de sus musas más visibles.

Ha protagonizado campañas globales y abierto 'shows', y en 2024 fue la encargada de inaugurar Vogue World: Paris, un gesto que muchos interpretan como una señal de que la industria la considera "voz estética de su generación".

En 2023, Loli Bahia dio un paso fuera de las pasarelas al debutar como actriz en 'Jeanne du Barry', dirigida por Maïwenn, en la que interpretó la versión joven de la legendaria cortesana favorita del rey Luis XV, interpretado por Johnny Depp, en el filme que se presentó en el Festival de Cannes.

"Loli, la + guapa"

De la supuesta relación con Rosalía hay, sobre todo, imágenes y un puñado de lugares: viajó a Madrid para verse con su amiga y celebrar el lanzamiento de 'Lux'. Volvieron a coincidir luego en París, donde asistieron al concierto que Lady Gaga y al 'show' de la banda mexicana Latin Mafia.

A principios de diciembre, Rosalía estuvo disfrutando del verano en el hemisferio sur, concretamente en Brasil, en Río de Janeiro, como ella misma mostró al subir a Instagram varias fotos desde el balcón de la habitación de un hotel con vistas a la playa de Ipanema. Aunque Rosalía no lo compartió en sus redes, viajó junto a la modelo. Lo publicó la prensa local y varias cuentas de seguidores. Una de ellas es un vídeo en donde se ve a Rosalía y Loli darse un baño nocturno en la playa de Ipanema para recibir el año. En otra visita a un restaurante carioca, la cantante de 'Berghain' hizo un dibujo mientras esperaba su plato, y en la firma escribió la dedicatoria: "Loli, la + guapa".