Así fue la vida de Loles León en Barcelona: “A la que salía la palabra libertad, nos llevaban a todos presos a torturarnos a la Via Laietana"

A sus 75 años, Loles León mantiene intacta una vitalidad arrolladora y una carrera sólida, marcada por decisiones personales que siempre ha defendido con claridad y sin concesiones.

La intérprete barcelonesa es uno de los rostros más conocidos del cine y la televisión española: desde los años ochenta, sigue trabajando sin pausa y participando en producciones tan emblemáticas como la mítica serie ‘La que se avecina’.

Sin embargo, aunque su vida haya dado un giro radical, la actriz ha relatado en una entrevista con la periodista Julia Otero en el programa ‘Julia en la Onda’ de Onda Cero que vivió una infancia muy difícil debido a la dictadura franquista.

Sin agua caliente

La actriz, mientras cuenta cómo malvivía en un piso de 30 metros cuadrados en el mítico barrio pescador de Barcelona: “Éramos como 12 o 15 en la Barceloneta, y con 30 metros hacíamos maravillas".

Y es que, como detalla, León tenía que convivir con su abuela, sus padres, sus hermanas y alguna tía, así como con dependientes de pequeñas tiendas a quienes facilitaron el sótano de su piso. Por ende, la actriz cuenta que hizo mucha vida en la calle, ya que en su casa no cabía tanta gente.

Además, no disponían de agua caliente para ducharse, y muchas veces tenían que hacer sus necesidades fuera de casa, puesto que sólamente había un inodoro.

Persecución y clandestinidad

Como ella, eran muchas las personas de su generación que vivían en estas condiciones durante el régimen de Franco.

“Todos estos que dicen que vuelvan esos tiempos están como un poquito chalados, no entienden nada, lo dicen porque no han vivido eso”, afirma la actriz, que asegura que comparte su historia sobre esos años con su hijo y nieto para que no idealicen esa época.

De hecho, según una encuesta del CIS elaborada en octubre , uno de cada cinco españoles consideran que los años de la dictadura franquista fueron buenos o muy buenos para España.

Represión y torturas

“Fue tan tremendo y tan duro… toda esa gente de esas generaciones vivimos tanta persecución, tanta clandestinidad para poder respirar y para poder salvar tu pellejo…”, recuerda la catalana.

Y es que su juventud estuvo marcada por la persecución política y cultural: “Haciendo teatro independiente teníamos a la policía y a la secreta ahí esperándonos... A la que salía la palabra 'libertad' [refiriéndose a sus obras de teatro] nos llevaban a todos presos a la [comisaría central de] Via Laietana a torturarnos”, cuenta León para concienciar a los oyentes.

“¡Libertad, libertad, libertad!”

De hecho, la actriz cuenta que representaba piezas teatrales (censuradas en aquel momento) de los dramaturgos revolucionarios Federico García Lorca -asesinado en 1936 por el bando sublevado durante la Guerra Civil-, Bertolt Brecht y Jean Cocteau.

Además, acababan las actuaciones al grito de "¡libertad, libertad, libertad!", por lo que los actores y el público debían salir corriendo al finalizar para que los agentes no los capturaran.

Por fortuna, León explica que a ella nunca la detuvieron, pero que muchos de sus compañeros y de los espectadores no corrieron la misma suerte: “Yo siempre he sido muy pequeña y muy escurridiza, soy la Messi femenina, no me pillaba nadie”, bromea.

Pasar por el aro

La actriz relata que, cuando salía de sus 30m/2 de seguridad, tenía que enfrentarse a la represión, la vigilancia y la peligrosidad de la calle. Asegura que mucha gente se veía obligada a “pasar por el aro”, es decir, a realizar actos o seguir comportamientos con los que no estaban de acuerdo, algo a lo que ella se negaba rotundamente.

“Todo el mundo te obligaba a pasar por el aro, y esto siempre ha sido una constante en mi vida: enfrentarme a no pasar por ningún aro desde bien pequeña. Eso te da una personalidad y una gran seguridad en ti misma”, defiende.

El barrio que la ha visto crecer

León también cuenta que las mujeres tenían una vida mucho más difícil: “En casa tu padre te quiere domar, tu novio te quiere domar, el padre de con quien te vas a vivir te quiere domar... Todos [los hombres] te quieren domar, pero yo la doma no la contemplo, ni la he contemplado nunca", señala orgullosa.

Finalmente, ha querido mandar un mensaje a las mujeres que la escuchan: “Ha habido mucha gente que ha muerto por todo esto que disfrutáis ahora. Cuidadlo y no seáis tontas: cuidadlo bien. No os vayáis por otras ramas. Estaos atentas. La lucha está viva, pero no hay que dejarla”.

La catalana continúa la entrevista hablando de su barrio: unas calles que la han visto crecer y convertirse en la mujer que es actualmente: “La Barceloneta es humanidad y solidaridad, hogar”, expresa.