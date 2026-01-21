Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aplaudido discurso de Ibai Llanos: "No me operaré por estética, no quiero que me anestesie nadie"

"Este es mi pelo, esta es mi barba, esta es mi nariz ... Yo no me opero nada. El día que me haga viejo, me haré viejo. El día que me quede calvo, me quedo calvo", ha asegurado

Las operaciones estéticas se han convertido en una norma entre los famosos. Y en los últimos años parece que es más complicado encontrar actrices, 'influencers' o cantantes sin ningún tipo de retoque en su rostro o cuerpo.

Pero este no es el caso del 'streamer' Ibai Llanos, que en 2025 ha protagonizado un importante cambio físico a base de entrenamiento y dieta, un proceso que ha ido compartiendo diariamente con sus seguidores. En uno de sus últimos directos, se ha sincerado al explicar que todavía "algo de grasa querría bajar" y reconociendo que "su cuerpo le ha respetado bastante" y no tiene demasiada piel sobrante.

Ibai Llanos sí ha admitido que no se acaba de ver el músculo "porque hay piel y me debería operar". Una opción que no valora el creador de contenido: "No me he operado en la vida y no quiero que me anestesie nadie".

El 'streamer' ha compartido con sus seguidores que "le da respeto" entrar en un quirófano y que no le gustan "las anestesias" ni las operaciones. "Voy a un hospital y me pongo nervioso", ha asegurado. "A no ser que un médico me diga que me voy a morir", no entra en sus opciones pasar por quirófano.

"Por estética no me he hecho nada nunca. Así es como soy. Si os gusto bien y si no, nada", ha reconocido. "Este es mi pelo, esta es mi barba, esta es mi nariz ... Yo no me opero nada. El día que me haga viejo, me haré viejo. El día que me quede calvo, me quedo calvo", ha finalizado.

