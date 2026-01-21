Cambio físico
El aplaudido discurso de Ibai Llanos: "No me operaré por estética, no quiero que me anestesie nadie"
"Este es mi pelo, esta es mi barba, esta es mi nariz ... Yo no me opero nada. El día que me haga viejo, me haré viejo. El día que me quede calvo, me quedo calvo", ha asegurado
Ibai Llanos y 'La Velada del Año': cómo un 'streamer' ha logrado reunir en el estadio de La Cartuja a 80.000 personas
Ibai expone su pérdida de peso tras un año: "Gracias a los paseos..."
Las operaciones estéticas se han convertido en una norma entre los famosos. Y en los últimos años parece que es más complicado encontrar actrices, 'influencers' o cantantes sin ningún tipo de retoque en su rostro o cuerpo.
Pero este no es el caso del 'streamer' Ibai Llanos, que en 2025 ha protagonizado un importante cambio físico a base de entrenamiento y dieta, un proceso que ha ido compartiendo diariamente con sus seguidores. En uno de sus últimos directos, se ha sincerado al explicar que todavía "algo de grasa querría bajar" y reconociendo que "su cuerpo le ha respetado bastante" y no tiene demasiada piel sobrante.
Ibai Llanos sí ha admitido que no se acaba de ver el músculo "porque hay piel y me debería operar". Una opción que no valora el creador de contenido: "No me he operado en la vida y no quiero que me anestesie nadie".
El 'streamer' ha compartido con sus seguidores que "le da respeto" entrar en un quirófano y que no le gustan "las anestesias" ni las operaciones. "Voy a un hospital y me pongo nervioso", ha asegurado. "A no ser que un médico me diga que me voy a morir", no entra en sus opciones pasar por quirófano.
"Por estética no me he hecho nada nunca. Así es como soy. Si os gusto bien y si no, nada", ha reconocido. "Este es mi pelo, esta es mi barba, esta es mi nariz ... Yo no me opero nada. El día que me haga viejo, me haré viejo. El día que me quede calvo, me quedo calvo", ha finalizado.
- Noruega informa por carta a sus ciudadanos de la incautación de propiedades y bienes si llegan tiempos de guerra: 'Deben estar listos
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- China suspendió proyectos, anunció inspecciones y rebajó la velocidad de los trenes en 50 km/h tras el grave accidente de Wenzhou
- Última hora del accidente de tren en Catalunya | Un muerto tras descarrilar un tren de Rodalies entre Martorell y Gelida
- Audiencias TV ayer | ‘GH Dúo’ se despide del doble dígito en domingo mientras la actualidad informativa impulsa a La 1
- Goldman Sachs y otros gigantes de Wall Street ven señales de 'fin de ciclo' en el bitcoin
- Un muerto y cinco heridos graves en el descarrilamiento de un tren en Gelida por la caída de un muro de contención
- ¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección 'poco frecuente' que sufre Salvador Illa?