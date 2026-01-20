Famosos
¿Cuánto gana Julio Iglesias con su música y los derechos de autor?
El cantante español, con más de 350 millones de discos vendidos y un Disco de Diamante Guinness, ha construido un imperio diversificado con inversiones en propiedades y empresas
Zoe Campos Corral
Durante los últimos días, el artista Julio Iglesias ha estado en boca de todo el mundo. No es para menos, pues dos de sus extrabajadoras lo han acusado de abusos sexuales y maltrato.
Iglesias lo ha negado “con profundo pesar”, mostrándose preocupado por su imagen pública.
La polémica, que seguirá su curso penal, también está sacando a relucir otros temas sobre el cantante, como el increíble imperio millonario que ha labrado con la música.
Un galardón exclusivo
Antes de decir la escandalosa cifra patrimonial que almacena Julio Iglesias, vamos a recordar todos aquellos factores que le han llevado a saborear la riqueza y el éxito profesional: ha vendido más de 350 millones de discos -con los que ha batido varios récords Guinness-, ha cantado en distintos lugares del mundo, ha interpretado sus canciones en 14 lenguas distintas e, incluso, se le entregó el Disco de Diamante del Libro Guinness por vender más de 100 millones de copias en seis idiomas distintos, galardón que no se ha vuelto a entregar a nadie más.
El mundo como espacio de inversión
Entre otras cosas, Julio Iglesias posee un avión, playas privadas en el Caribe, un estudio de grabación, un helipuerto, empresas de desarrollo turístico y varios inmuebles repartidos entre Punta Cana -lugar donde reside-, Miami, Bahamas y Marbella.
El lujo vive en él
“La diversificación geográfica le ha permitido equilibrar riesgos regulatorios, fiscales y de mercado, además de aprovechar ciclos económicos distintos. Esta visión global no solo responde a su carrera artística, sino a una lectura estratégica del mundo como espacio de inversión”, afirma la revista 'Forbes' sobre el artista.
¿Cuánto generan sus derechos de autor?
Según estimaciones que hace la misma revista, se cree que el cantante genera actualmente más de 5 millones de euros solo con los derechos de autor y regalías musicales.
A esta cantidad, falta añadirle los rendimientos que saca de sus propiedades inmobiliarias, el dinero que generan sus empresas y otras fuentes financieras.
Por lo tanto, según datos actualizados el año pasado, el patrimonio del famoso asciende hasta los 630 millones de euros. En consecuencia, se ha convertido en el único artista español que se ha colocado entre las 100 personalidades más ricas del país. Así pues, 'Forbes' lo ha colocado de forma recurrente en su lista, en la que en 2025 ha ocupado el puesto número 81.
Lo que está claro es que, como ya hemos visto en casos similares, puede que la riqueza que posee el cantante termine influyendo en el desarrollo de las próximas investigaciones relacionadas con su escándalo.
