Brooklyn Beckham rompe definitivamente con sus padres: "Han intentado sin cesar arruinar mi relación"

Brooklyn Beckham (26) ha decidido poner fin al silencio. El primogénito de David (50) y Victoria Beckham (51) ha hecho públicas unas durísimas declaraciones en las que acusa a sus padres de "intentar sin cesar arruinar" su relación con su esposa, la actriz Nicola Peltz (31), y confirma que no contempla una reconciliación familiar. "No me controlan, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", afirma.

En un extenso mensaje difundido en redes sociales, Brooklyn sostiene que durante años intentó mantener los conflictos en el ámbito privado, pero que la presión mediática y lo que considera una manipulación constante de la prensa por parte de sus padres lo han empujado a hablar. "Han controlado siempre la narrativa pública sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte de la vida en la que nací", denuncia.

Parte del comunicado de Brooklyn Beckham explicando por qué ha roto con sus padres. / INSTAGRAM

Intrusión de Victoria

El joven, que se ha definido en los últimos años como chef 'amateur' y emprendedor, sitúa el origen del distanciamiento en el periodo previo a su boda con Nicola Peltz, celebrada en abril de 2022. Según su relato, sus padres intentaron boicotear la relación mucho antes del enlace. Entre los episodios más graves, acusa a Victoria Beckham de cancelar a última hora el vestido de novia que estaba diseñando para Nicola, obligándola a buscar una alternativa con urgencia.

El fundador de Cloud23 -la marca de salsas picantes gourmet del ahora denominado Brooklyn Peltz Beckham, que lleva el número de la camiseta que usaba su padre, también revela presiones económicas y legales antes de la boda. Afirma que sus padres lo presionaron e incluso intentaron sobornarlo para que renunciara a los derechos de su nombre antes del enlace, algo que -según explica- habría afectado a su esposa y a sus futuros hijos. "Desde que me negué, nunca me han tratado igual", asegura.

Humillado en su baile nupcial

Uno de los momentos más delicados que relata ocurrió durante la propia celebración nupcial. El que debía ser su primer baile con Nicola acabó, según su versión, en una escena humillante cuando su madre ocupó su lugar delante de unos 500 invitados. “Nunca me he sentido tan incómodo ni tan avergonzado”, confiesa. No es casual que la pareja decidiera renovar sus votos en 2025 para crear recuerdos alejados de aquel episodio.

Faltas de respeto

Las acusaciones no terminan ahí. Brooklyn afirma que su familia ha faltado al respeto a Nicola de forma reiterada, invitando a mujeres de su pasado con la intención de incomodarlos y cuestionando incluso su pertenencia a la familia. También describe el rechazo vivido cuando viajó a Londres para el cumpleaños de su padre: asegura que David Beckham solo aceptó verlo si su esposa no estaba presente y que, posteriormente, la familia evitó cualquier encuentro con él en Los Ángeles.

El conflicto, según Brooklyn, se extendió también a sus hermanos, a quienes acusa de haberlo atacado en redes sociales antes de bloquearlo. Todo ello, sostiene, responde a una obsesión por la imagen pública. "La marca Beckham está por encima de todo. El amor familiar se mide por lo que publicas en redes o por posar para una foto", critica.

Ansiedad

Más allá del enfrentamiento mediático, el joven pone el acento en el impacto emocional de la ruptura. "Crecí con una ansiedad abrumadora. Desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido", afirma. Y concluye con una declaración de intenciones clara: "Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Queremos paz, privacidad y felicidad".

Cronología de la guerra de los Beckham

2020 – Primeras tensiones

Brooklyn Beckham inicia su relación con la actriz estadounidense Nicola Peltz .

. Desde el entorno de la familia comienzan a surgir rumores de fricciones, especialmente entre Nicola y Victoria Beckham, aunque públicamente todo se mantiene bajo control.

2021 – Compromiso y señales de distancia

Brooklyn y Nicola anuncian su compromiso.

Empiezan las especulaciones sobre una relación fría entre la futura novia y la familia Beckham, con apariciones públicas cada vez más medidas y poco espontáneas.

Abril de 2022 – La boda que lo cambia todo

Brooklyn y Nicola se casan en Palm Beach (Florida).

Surgen las primeras polémicas:

Nicola no viste un diseño de Victoria Beckham, pese a que inicialmente estaba previsto.

Se habla de tensiones durante la organización del enlace.

Años después, Brooklyn afirmará que :

: Victoria canceló el vestido de novia a última hora.

Sus padres lo presionaron para que renunciara a los derechos de su nombre antes de la boda.

Se produjeron comentarios despectivos hacia Nicola y un conflicto durante el primer baile.

2022–2023 – Distancia progresiva

Brooklyn y Nicola se instalan en Estados Unidos y reducen su presencia en actos familiares en el Reino Unido.

La pareja muestra una relación muy unida en redes sociales, mientras las apariciones conjuntas con los Beckham se vuelven esporádicas.

Los rumores de enfrentamiento se intensifican, aunque nadie los confirma públicamente.

2024 – Fractura evidente

Brooklyn deja de asistir a varios eventos familiares clave.

Aumenta la especulación sobre una ruptura interna, especialmente por la ausencia de Nicola en celebraciones importantes.

Las interacciones entre Brooklyn y su familia en redes sociales prácticamente desaparecen.

Verano de 2025 – Bloqueos y ruptura digital

Sale a la luz que Brooklyn y algunos de sus hermanos se han bloqueado mutuamente en redes sociales.

Versiones contradictorias apuntan a quién dio el primer paso.

La relación parece ya completamente rota.

2025 – Renovación de votos

Brooklyn y Nicola renuevan sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima.

Más tarde, Brooklyn explicará que lo hicieron para “crear nuevos recuerdos” tras la ansiedad vivida en su boda.

Enero de 2026 – La explosión pública