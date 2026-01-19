El príncipe Enrique llega a su juicio en Londres contra el 'Daily Mail'

El príncipe Harry ha llegado este lunes por la mañana al Tribunal Superior de Londres para el primer día de su juicio contra la editorial del Daily Mail, a la que acusa de obtener ilegalmente información sobre su vida privada. El hijo menor del rey Carlos III, residente en California con su esposa Meghan Markle y sus dos hijos, lleva varios años librando una batalla contra la prensa sensacionalista.

El príncipe, de 41 años, llegó al Tribunal Superior con un traje oscuro y una sonrisa, poco después de las 10:00 h (hora local y GMT), unos treinta minutos antes del inicio del juicio, que se prevé que dure nueve semanas.

Según el programa judicial, testificará durante todo el jueves, como ya hizo en 2023 contra MGN, la editorial del 'Daily Mirror'. Se convirtió entonces en el primer miembro de la familia real en testificar ante un tribunal en más de un siglo. Según su entorno, esta es la última demanda que el príncipe ha presentado contra las editoriales de tabloides y sus prácticas ilegales. En total, siete figuras prominentes demandan a Associated Newspapers Limited (ANL), editora del 'Daily Mail' y del 'Mail on Sunday'. Además de Harry, se encuentran el cantante Elton John y su esposo David Furnish, así como las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost.

Estas dos últimas también comparecieron ante el Tribunal Superior.

La acusación

Todas acusan a ANL de utilizar investigadores privados para instalar dispositivos de escucha en sus coches y domicilios, interceptar sus conversaciones telefónicas y pagar a agentes de policía para acceder a información confidencial, principalmente entre 1993 y 2011. El grupo ANL niega rotundamente estas acusaciones, que previamente ha calificado de "absurdas".

Harry, quien responsabiliza a los paparazzi de la muerte de su madre Diana en 1997 en París, siente una profunda animadversión hacia la poderosa prensa sensacionalista británica. Las prácticas ilícitas de la prensa sensacionalista han tenido un impacto tan profundo en su vida que desea llegar al fondo del asunto. Está verdaderamente comprometido con esta causa, declaró a la AFP el abogado especializado en medios Mark Stephens.

Prácticas "despreciables"

En 2023, obtuvo una condena contra el editor del 'Daily Mirror' por artículos obtenidos mediante escuchas telefónicas y recibió una indemnización de 140.600 libras esterlinas (162.290 euros) por daños y perjuicios.

En ese juicio, denunció las prácticas "despreciables" de ciertos periódicos y habló de su "paranoia" con respecto a las intrusiones en su vida privada. "Conozco la hostilidad de la prensa desde que nací", declaró.

Hace un año, recibió una indemnización y una disculpa del propietario de 'The Sun'. Este acuerdo con News Group Newspapers (NGN) de Rupert Murdoch les permitió evitar un juicio de varias semanas.

No habrá reunión con Carlos III

No se espera que Harry, quien, junto con Meghan, se retiró de sus deberes reales en 2020 tras una dramática salida del Reino Unido, vea a su padre durante su visita a Londres.

Harry y Carlos se reunieron brevemente en septiembre, su primer encuentro en un año y medio. El príncipe declaró a la BBC en mayo de 2025 que "le gustaría mucho reconciliarse con [su] familia", en particular con su padre de 77 años, quien lucha contra un cáncer no revelado.

Según la agencia de noticias PA, ahora mantienen contacto regular. Cada visita del príncipe Harry al Reino Unido también plantea dudas sobre su seguridad.

Revisión de la seguridad

En mayo, perdió un recurso legal para solicitar protección policial similar a la que recibía cuando era miembro activo de la familia real. El príncipe se declaró "devastado" por la decisión, que, según él, le impedía regresar al Reino Unido con Meghan y sus dos hijos por razones de seguridad.

Sin embargo, según medios británicos, el Ministerio del Interior ha ordenado una evaluación de riesgos completa para Harry, y la protección policial financiada por los contribuyentes británicos podría eventualmente ser restablecida para todas sus visitas.