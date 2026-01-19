Junto a Archie y Lilibet
Meghan Markle comparte vídeos inéditos junto a sus hijos mientras Enrique vuelve a Londres
La duquesa de Sussex muestra retazos cotidianos de su día a día en Montecito (California)
El príncipe Enrique llega a su juicio en Londres contra el 'Daily Mail'
Meghan Markle ha decidido compartir con todo su público de Instagram un trocito de su vida familiar en Montecito. La duquesa de Sussex refleja su vida en calma, con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, como grandes protagonistas durante su visita el zoo de Palm Desert en California.
La publicación justo coincide con la llegada del príncipe Enrique a Londres por su juicio contra 'Daily Mail', que se prevee durará nueve semanas. El hijo pequeño del rey Carlos III ha demandado al grupo Associated Newspapers junto a otros famosos como Elton John. Consideran que el tabloide recabó durante años información sobre sus vidas privadas mediante prácticas ilegales.
Las imágenes compartidas por la duquesa de Sussex evocan días tranquilos, rodeados de afectos y momentos sencillos.
La publicación reúne escenas junto a Harry, su madre, Doria Ragland, y sus hijos, Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4 cuatro. Uno de los momentos más comentados corresponde a una visita familiar a The Living Desert Zoo and Gardens, en Palm Desert, California, donde el pequeño Archie aparece alimentando a un rinoceronte bebé. Le ofrece al animal una rama de hojas, mientras muestra su reluciente pelo pelirrojo al sol.
Otros momentos del vídeo son una lista de compras dibujada a mano e ilustrada con distintos alimentos.
