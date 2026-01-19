45 años de carrera
Conmoción en la moda: última hora de las reacciones a la muerte del diseñador Valentino
El 'rojo Valentino' permanecerá como un símbolo de elegancia y glamour
Muere Valentino, el icónico diseñador italiano, a los 93 años
El diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto este lunes a los 93 años, según ha confirmado su fundación en una publicación de Instagram. Con 45 años de carrera a sus espaldas, , el 'rojo Valentino' permanecerá como un símbolo de elegancia y glamour.
Valentino Garavani, nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el 'último emperador' del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda. Retirado desde 2007, nunca se separó del costurero, dejando un legado de creaciones atemporales, plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, plisados y drapeados o volantes, que conservarán la belleza por mucho que pasen los años.
Las reacciones al fallecimiento de este icónico diseñador no han tardado en llegar. "Valentino, el maestro indiscutible del estilo y la elegancia y el símbolo eterno de la alta moda italiana. Hoy, Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo", ha escrito Giorgia Meloni.
"Murió Valentino Garavani, uno de los diseñadores de moda más influyentes y elegantes del siglo XX. Tenía 93 años. Fundó la casa Valentino en 1960, en Roma, y se retiró oficialmente del diseño en 2008. Famoso por su estética refinada y el icónico rojo Valentino. Hasta siempre", ha publicado en la red social 'X' la creadora de contenido Rebeca Maccise.
