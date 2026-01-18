Ejae, una guerrera k-pop de carne y hueso

La cantante y compositora Ejae (Seúl, 1991) se entrenó en los rigores del k-pop coreano en SM Entertainment durante más de una década, empezando con solo 11 años. La compañía, una de las mayores incubadoras de estrellas de Corea del Sur, nunca la eligió para debutar como 'idol'. Al final prescindió de ella, y la sumió durante un mes en un estado depresivo, en el que solo tenía ganas de dormir y llorar. En el 2014, decidió mudarse a Estados Unidos para formarse en la NYU Tisch School of the Arts. En vez de desvincularse de la música, la artista redirigió su destino hacia la composición y ya en 2019 apuntó maneras al coescribir el gran éxito de Red Velvet, ‘Psycho’. A partir de ahí, su carrera como letrista despegó, componiendo 'hits' de otros grupos coreanos como aespa, Twice, y Le Sserafim. La fama mundial le llegó de la mano de ‘Las guerreras k-pop’, la película más vista de la historia de Netflix, de la cual ha escrito la mayoría de las canciones y pone voz a la protagonista, Rumi. “Este premio va por la gente a la que le han cerrado las puertas”, dijo al recoger el Globo de Oro a la mejor canción original por ‘Golden’, imponiéndose a otras candidatas como Miley Cyrus o Ariana Grande. “Puedo decir con seguridad que el rechazo es una redirección, nunca abandones. Nunca es tarde para brillar como has nacido para hacerlo”, reflexionó en uno de los discursos más emotivos de la ceremonia.

Dice Ejae que la melodía de ‘Golden’, que antes de los Globos de Oro batió récords en el número uno de Billboard y fue elegida una de las mejores canciones del 2025 por el ‘New York Times’, se le ocurrió mientras conducía camino al dentista. Simplemente comenzó a tararearla de forma intuitiva. Según explicó en el programa de Jimmy Fallon, durante su grabación se le apareció un fantasma: hubo problemas técnicos y mientras revisaban el equipo vislumbró a un hombre muy alto vestido de franela que luego se esfumó. Existe la superstición en la industria del k-pop de que si durante una grabación se dan este tipo de fenómenos paranormales, la canción está destinada a ser un éxito. Es difícil de saber cuánto hay de relato en Ejae, compositora al fin y al cabo, y cuánto de estricta biografía. Como Rumi, también ella ha decido dejar de esconder sus demonios y triunfar desatándolos.

Por lo pronto, la cantante, entre cuyos ídolos se encuentra Adele, ha aprovechado los focos para lanzar su primer single, ‘In Another World’, una balada en que se pone al piano. Está inspirado en una ruptura temporal con su actual prometido, el músico y productor Sam Kim, al que conoció en una sesión creativa y se ha convertido en una de las personas que más la ha animado a confiar en su talento. Ejae, a quien le encantaría componer o cantar directamente junto a artistas como Dua Lipa o Sabrina Carpenter, saborea el éxito pasados los 30. Más que animarse a estrenarse bailando sobre un escenario, le apetecería quedarse embarazada, bromeó en una entrevista.