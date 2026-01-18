El cambio de vida de Montoya: de hacerse famoso en 'La isla de las tentaciones' a abandonar la tele por salud mental y convertirse en 'influencer'

"Lo único que no pierdo es levantarme día a día después de las caídas y sentir el agradecimiento hacia mis seguidores". Entre lágrimas, Montoya felicitó el nuevo año a sus seguidores (más de 650.000) y dio carpetazo al 2025, un año "de montañas rusas" del que sale más reforzado y centrado en su salud mental.

José Carlos Montoya (su nombre completo) vive a día de hoy en una bonita casa familiar ubicada en Utrera. No quiere saber nada de la televisión. Su paso por 'La isla de las tentaciones' le otorgó una gran popularidad y su imagen corriendo por la playa tras presenciar la infidelidad de su pareja por aquel entonces, Anita Williams, dio la vuelta al mundo entero. Hoy ella entra como concursante en 'Gran Hermano DUO' y lo hará sin él. Montoya ha rechazado volver a concursar en un reality.

Se desvincula así del mundo de la televisión. Algo que ya anunció a su vuelta de Honduras tras participar en Supervivientes. Ahí empezó su peor etapa donde fue consciente de que para mejorar su salud mental debía alejarse del foco mediático.

La nueva vida de Montoya

El de Utrera quiere desvincularse de la imagen de "chico reality" y asegura que quiere centrarse más en su "esencia". Un chico al que le gusta el flamenco, la guasa y que está sabiendo sacar provecho a su imagen a través de otras vías.

Trabaja como modelo, hace de reportero de forma ocasional y explota sus redes sociales a nivel comercial a través de colaboraciones con marcas. Su perfil como creador de contenido no ha dejado de crecer y eso le ha llevado, por ejemplo, a acudir a la gala de los 'Ídolo', donde se premia a los influencers del país por su repercusión.

En su mensaje de fin de año a los seguidores les recuerda que lo único importante es la salud y la esencia de cada uno.

El consejo para quienes han conectado con él en su etapa más negra: "Haced cosas que os den brillo, no que os apaguen".